menu
28.1 C
Chania
Κυριακή, 14 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη για το πρώτο πρωτάθλημα των Νικς από το 1973

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Xιλιάδες φίλαθλοι των Knicks ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, παρακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα να κατακτά το πρωτάθλημα του NBA.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι Knicks έβαλαν τέλος σε 53 χρόνια αναμονής για τίτλο, επικρατώντας με 94-90 στο Σαν Αντόνιο. Οι New York Knicks ολοκλήρωσαν μία από τις πιο αξιομνημόνευτες σεζόν στην ιστορία του οργανισμού στο Frost Bank Center, νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90 στο Game 5 των NBA Finals και κατακτώντας το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973.
Ο Τζέιλεν Μπράνσον πήρε τους Knicks “στις πλάτες του” σημειώνοντας 45 πόντους και κέρδισε τον τίτλο του MVP των τελικών.
«Δεν έχω λόγια», είπε ο Μπράνσον κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο παρκέ. «Είναι όλα όσα είχα ονειρευτεί» ανέφερε.
Ο Μπράνσον κατέρριψε το ρεκόρ των Knicks για πόντους σε αγώνα τελικών. Το προηγούμενο ήταν 38 πόντοι από τον Γουίλις Ριντ απέναντι στους Los Angeles Lakers στο Game 3 της σειράς του 1970.
«Είναι σουρεαλιστικό», πρόσθεσε ο προπονητής των Knicks, Μάικ Μπράουν. «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη» τόνισε.
Ο Μίκαλ Μπρίντζες και ο Τζος Χαρτ – τα άλλα δύο μέλη της τριάδας των «Nova Knicks», στην οποία ανήκει και ο Μπράνσον, τρεις παίκτες που είχαν κατακτήσει το NCAA με το Villanova και ενώθηκαν στη Νέα Υόρκη με στόχο να κάνουν το ίδιο – σημείωσαν μαζί 27 πόντους. Ο Μπρίντζες είχε 14 και ο Χαρτ 13.
Χιλιάδες φίλαθλοι έσπευσαν στην Times Square για να πανηγυρίσουν, με φωτογραφίες να δείχνουν ένα ταξί εγκλωβισμένο μέσα στη μάζα των εκστασιασμένων φίλων του μπάσκετ.
Η 6η Λεωφόρος κοντά στη West 10th Street, πλημμύρισε από φιλάθλους, οι οποίοι ασταμάτησαν πλήρως την κυκλοφορία.
Κάτοικοι “κρέμονταν” από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους και έβγαιναν στις σκάλες κινδύνου, ενώ το πλήθος εκτεινόταν για αρκετά τετράγωνα και προς τις δύο κατευθύνσεις, τραγουδώντας το «Empire State of Mind» των Jay-Z και Alicia Keys.
Ορισμένοι φανατικοί οπαδοί ξέφυγαν στους πανηγυρισμούς τους πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο αγώνας. Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις γύρω από το Madison Square Garden για επίθεση κατά αστυνομικού, σε δύο για διατάραξη της τάξης και σε μία για παρεμπόδιση κυβερνητικής λειτουργίας πριν από τη λήξη του αγώνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.
Ο δήμαρχος της Ν. Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί παρέλαση για τον εορτασμό της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Knicks.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum