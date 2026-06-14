Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη για το πρώτο πρωτάθλημα των Νικς από το 1973

Xιλιάδες φίλαθλοι των Knicks ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, παρακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα να κατακτά το πρωτάθλημα του NBA.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι Knicks έβαλαν τέλος σε 53 χρόνια αναμονής για τίτλο, επικρατώντας με 94-90 στο Σαν Αντόνιο. Οι New York Knicks ολοκλήρωσαν μία από τις πιο αξιομνημόνευτες σεζόν στην ιστορία του οργανισμού στο Frost Bank Center, νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90 στο Game 5 των NBA Finals και κατακτώντας το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον πήρε τους Knicks “στις πλάτες του” σημειώνοντας 45 πόντους και κέρδισε τον τίτλο του MVP των τελικών.

«Δεν έχω λόγια», είπε ο Μπράνσον κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο παρκέ. «Είναι όλα όσα είχα ονειρευτεί» ανέφερε.

Ο Μπράνσον κατέρριψε το ρεκόρ των Knicks για πόντους σε αγώνα τελικών. Το προηγούμενο ήταν 38 πόντοι από τον Γουίλις Ριντ απέναντι στους Los Angeles Lakers στο Game 3 της σειράς του 1970.

«Είναι σουρεαλιστικό», πρόσθεσε ο προπονητής των Knicks, Μάικ Μπράουν. «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη» τόνισε.

Ο Μίκαλ Μπρίντζες και ο Τζος Χαρτ – τα άλλα δύο μέλη της τριάδας των «Nova Knicks», στην οποία ανήκει και ο Μπράνσον, τρεις παίκτες που είχαν κατακτήσει το NCAA με το Villanova και ενώθηκαν στη Νέα Υόρκη με στόχο να κάνουν το ίδιο – σημείωσαν μαζί 27 πόντους. Ο Μπρίντζες είχε 14 και ο Χαρτ 13.

Χιλιάδες φίλαθλοι έσπευσαν στην Times Square για να πανηγυρίσουν, με φωτογραφίες να δείχνουν ένα ταξί εγκλωβισμένο μέσα στη μάζα των εκστασιασμένων φίλων του μπάσκετ.

Η 6η Λεωφόρος κοντά στη West 10th Street, πλημμύρισε από φιλάθλους, οι οποίοι ασταμάτησαν πλήρως την κυκλοφορία.

Κάτοικοι “κρέμονταν” από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους και έβγαιναν στις σκάλες κινδύνου, ενώ το πλήθος εκτεινόταν για αρκετά τετράγωνα και προς τις δύο κατευθύνσεις, τραγουδώντας το «Empire State of Mind» των Jay-Z και Alicia Keys.

Ορισμένοι φανατικοί οπαδοί ξέφυγαν στους πανηγυρισμούς τους πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο αγώνας. Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις γύρω από το Madison Square Garden για επίθεση κατά αστυνομικού, σε δύο για διατάραξη της τάξης και σε μία για παρεμπόδιση κυβερνητικής λειτουργίας πριν από τη λήξη του αγώνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ο δήμαρχος της Ν. Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί παρέλαση για τον εορτασμό της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Knicks.