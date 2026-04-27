“Ξεδίψασε” η γη στα Χανιά (video)

» Αυξηµένα αποθέµατα νερού αλλά συστάσεις για ορθολογική διαχείριση

Νερά… ανακούφισης για παραγωγούς και καλλιεργητές των Χανίων καθώς οι βροχές των τελευταίων ηµερών γέµισαν τους χώρους όπου βρίσκονται επιφανειακά νερά και εκτιµάται ότι ενισχύθηκαν σηµαντικά και οι υπόγειοι υδροφορείς! Αυτό πάντως δεν σηµαίνει ότι η χρήση του νερού θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη καθώς αναµένεται ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω αυξηµένων αναγκών.

Τα “Χ.ν.” έκαναν µια µικρή αυτοψία χθες στον κάµπο και στον ορεινό όγκο των Χανίων. Πρώτος σταθµός µας οι πηγές της “Κολύµπας” στην Αγιά. Από το χειµώνα του 2019 µε τις καταστροφικές τότε πληµµύρες και βροχές είχαµε να δούµε το νερό να ξεχειλίζει σε µεγάλες ποσότητες από την πηγή και να καταλήγει στη λίµνη της Αγιάς.

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ

Από τον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου που αρδεύει µια πολύ µεγάλη έκταση στον κάµπο των Χανίων – ανάµεσα τους και πολλές καλλιέργειες αβοκάντο – ο πρόεδρος του κ. Αποστόλης Βουλγαράκης µας επεσήµανε πως η στάθµη στις πηγές της “Κολύµπας” είναι αυξηµένη κατά 6-7 πόντους, γεγονός ενθαρρυντικό καθώς εκτιµάτε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα γεµίσει ο υπόγειος υδροφορέας της περιοχής. Ο ΤΟΕΒ ελπίζει πως δεν θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που είχε πέρυσι όταν ένα µεγάλο µέρος του κάµπου κυριολεκτικά αρδεύονταν µε την…µεζούρα!

Επόµενος µας σταθµός το υδατόφραγµα της λίµνης, από τις υπερχειλίσεις της οποίας το νερό καταλήγει σε µικρότερα ποτάµια της περιοχής. Το νερό είναι αρκετό, ενώ και η ίδια η λίµνη , παρότι δεν έχουν γίνει οι εργασίες για να αποµακρυνθούν τα φερτά υλικά από το βυθό της, είναι σε καλή κατάσταση.

ΣΤΟ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ

Συνεχίζουµε προς Βάτολακο και το φράγµα Βαλσαµιώτη. Η φυσική ροή από τις απορροές του χειµάρρου “Βαλσαµιώτη” έχει ενισχύσει σηµαντικά τη λεκάνη του φράγµατος, που βέβαια λαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του νερού από τις πηγές των Μεσκλών. Σηµειώνεται πως ακόµα δεν έχει παραδοθεί η µελέτη αποκατάστασης των διαρροών του φράγµατος, που από το 2020 αναµένεται να ολοκληρωθεί! Αφού παραδοθεί η µελέτη θα αναζητηθεί ένα ποσό περίπου 10 εκ. ευρώ προκειµένου να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης και το φράγµα να µπορεί να γεµίσει µε τα 6.000.000 κυβικά που είναι η χωρητικότητα του!

ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ

Συνεχίζουµε προς Μεσκλά, και επισκεπτόµαστε τις πηγές στην “Παναγιά” και στα “Κεφαλοβρύσσια”. Από εκεί λαµβάνεται ένα µεγάλο µέρος του νερού για άρδευση του κάµπου, για το φράγµα “Βαλσαµιώτη”, για τον τοπικό ΤΟΕΒ κα. Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική σε σύγκριση µε πέρυσι την ίδια εποχή που το νερό που έρχονταν από τις πηγές ήταν λιγοστό.

«Έχουν ανοίξει οι πηγές και στα Κεφαλοβρύσσια και στη Παναγιά, φέτος είδαµε νερά που δεν είχαµε τα τελευταία χρόνια. Ας ελπίσουµε πως το καλοκαίρι δεν θα έχουµε τα προβλήµατα των προηγούµενων ετών» µας ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεσκλών κ. Μιχάλης Βουλγαράκης.

«Φέτος έβρεξε παραπάνω και για αυτό από άποψη νερού τα πράγµατα είναι καλύτερα» µας λέει ο κ. Μπατάκης τον οποίο συναντάµε στο καφενείο του χωριού δίπλα στο ποτάµι. Η ροή του ποταµού είναι συνεχής κάτι που ευχαριστεί τους κατοίκους. «Τώρα επειδή έχει βρέξει πολύ έχει νερό το ποτάµι και ζωή. Όταν δεν βρέχει όµως επειδή η λήψη των νερών για άρδευση γίνεται από τα Κεφαλοβρύσσια δεν έχει νερό το ποτάµι ειδικά το καλοκαίρι κάτι πολύ άσχηµο για τα Μεσκλά» λένε κάτοικοι της περιοχής. Άλλος κάτοικος παρατηρεί πως « το νερό έχει φέτος έπιασε 1000 χιλιοστά που επαρκεί για τη φετινή σεζόν να ποτίσουµε αλλά χάνεται πολύ νερό. Θα µπορούσε να µπει στο φράγµα του Βαλσαµιώτη αλλά τόσα χρόνια ακούµε ότι θα το φτιάξουν και έχουν περάσει 12 χρόνια!».

Όλοι ελπίζουν ότι τη θερινή περίοδο δεν θα βρεθούν αντιµέτωποι µε περικοπές στην άρδευση όπως άλλες χρονιές.