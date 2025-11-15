menu
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, 2025
Πολιτισμός

Ξεχωριστή η σημασία των Συνταγμάτων της Κρητικής Πολιτείας

Δημήτρης Μαριδάκης
Δημήτρης Μαριδάκης
0
Γνωστές και άγνωστες πτυχές της νομικής και πολιτικής ιστορίας της Κρήτης την εποχή που το νησί βρίσκονταν στον προθάλαμο της Ένωσης με την Ελλάδα, αναδείχθηκαν κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του διήμερου συνεδρίου με θέμα «Τα Συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας» που ξεκίνησε το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η ομότιμη καθηγήτρια, πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Ισμήνη Κριάρη, αναφερόμενη συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας (1899 και 1907) τόνισε ότι αυτά αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχής της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας καθώς βρέθηκαν στο μέσον της απόστασης μεταξύ των συνταγμάτων του 1864 και του 1911.
«Οι Κρητικοί που δημιούργησαν αυτά τα συντάγματα προσπάθησαν να αποφύγουν τα λάθη που ήταν ορατά του συντάγματος του 1864. Στην προσπάθειά τους αυτή έφτιαξαν συντάγματα – το πρώτο κυρίως – που έδιναν μεγάλη εξουσία στον ύπατο αρμοστή Κρήτης, πρίγκιπα Γεώργιο κι εκείνος τα δύο πρώτα χρόνια είχε άριστη συνεργασία με τους συμβούλους (Βενιζέλο, Μανούσο Κούνδουρο, Χουσείν Γενιτσαράκη, Γιαμαλάκη και Φούμη), παράγοντας ένα εξαιρετικό έργο ως προς την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας», τόνισε η κα Κριάρη και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για ιδιότυπα συντάγματα με στοιχεία και από το προεδρικό σύστημα των ΗΠΑ και από τα ευρωπαϊκά συστήματα. «Είχαν πάρει όμως όλη τη θεωρία περί φιλελευθέρων ατομικών δικαιωμάτων αλλά είχαν κρατήσει κι ένα σωρό ιδιότυπες σχέσεις ως προς την Κυβέρνηση, τη Βουλή, τα Δικαστήρια. Επίσης, παρείχαν εγγυήσεις που δεν είχε το σύνταγμα του 1864, είχαν μια καλύτερη διάταξη για τη θρησκευτική ελευθερία και τον προσηλυτισμό από εκείνη που υπήρχε στην Ελλάδα όπως και για την προστασία της εκπαίδευσης. Επομένως τα συντάγματα αυτά θα λέγαμε ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικά και πρωτοποριακά για την εποχή τους».

Ο καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ Αντώνης Σκαμνάκης αναφερόμενος στην ελευθερία του Τύπου και τη λογοκρισία στην αυτόνομη Κρητική Πολιτεία χαρακτήρισε εξαιρετικά συντηρητικό το σύνταγμα του 1899 καθώς περιόριζε αρκετά την ελευθερία του Τύπου. Ωστόσο, τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που αυτό συντάσσεται καθώς είναι μια περίοδος που οι μεγάλες δυνάμεις παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Αντίθετα το σύνταγμα του 1907 «είναι σαφώς προοδευτικό και ήταν εμπνευσμένο από το ελληνικό σύνταγμα του 1864 που ήταν ένα από τα πιο φιλελεύθερα συντάγματα στην Ευρώπη». Ο κ. Σκαμνάκης υπογράμμισε ακόμα ως προς το ζήτημα του Τύπου ότι το Κρητικό Σύνταγμα είχε ομοιότητες με το λεγόμενο ηγεμονικό σύνταγμα του 1833 που θεσπίστηκε στην Ελλάδα.

Ο ιστορικός – τουρκολόγος Γιώργος Λιμαντζάκης μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων όπως τέθηκαν και συζητήθηκαν στη Συντακτική Συνέλευση των Κρητών του 1899: «Ουσιαστικά το πλαίσιο που έγινε αυτή η συζήτηση το 1899 ήταν ότι υπάρχει μια νέα πολιτειακή μεταβολή, ότι οι Κρήτες για πρώτη φορά μπορούσαν να συγκροτήσουν δικό τους κράτος κ.λπ. και το πνεύμα που επικράτησε ήταν εκείνο της συμφιλίωσης, υπό την έννοια ότι έπρεπε να υπάρξει μια λειτουργική κατάσταση, σεβόμενοι ο ένας τα δικαιώματα και την ύπαρξη του άλλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μέχρι πρότινος μειονότητα που διοικούσε, δηλαδή η μουσουλμανική, θα διατηρούσε τα προνόμια που είχε. Έτσι, οι μουσουλμάνοι αναγκάζονται να υποταχθούν στη βούληση της πλειονότητας, χωρίς ειδικές πλειοψηφίες και βέτο. Το ενδιαφέρον λοιπόν, ακόμα και σε σχέση με σήμερα, είναι ότι η κάθε πλευρά προσπάθησε πραγματικά να καταλάβει τις ανάγκες της άλλης και να βρουν μια λύση λειτουργική και βιώσιμη. Αυτό δείχνει και την ωριμότητα των τότε πληρεξουσίων».

Ο ασκούμενος δικηγόρος Αθηνών, γενικός γραμματέας της Ένωσης Σφακιανών και μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Γιώργος Κριαράς, αναφέρθηκε στη συνταγματική προστασία των μικρότερων εθνοθρησκευτικών ομάδων και συγκεκριμένα των εβραϊκών κοινοτήτων Χανίων και Ηρακλείου. Ερωτηθείς αν μπορούμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από την εποχή εκείνη, τόνισε ότι υπήρχε προστασία από το Σύνταγμα και τον νόμο και σωρεία διαταγμάτων και νομοθετημάτων της Κρητικής Πολιτείας και του ηγεμόνα που αφορούσαν τους Εβραίους της Κρήτης. «Παρόλα αυτά υπήρχαν περιπτώσεις που το θρησκευτικό στοιχείο της ορθοδόξου πίστεως δεν ήταν τόσο φιλικό ως προς την Εβραϊκή Κοινότητα λόγω του φιλοενωτικού αγώνα και του προσανατολισμού προς το ορθόδοξο χριστιανικό στοιχείο», επεσήμανε ο κ. Κριαράς.

Το συνέδριο διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης και η Ένωση Σφακιανών ΠΕ Χανίων.

