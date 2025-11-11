Το Σάββατο διοργανώθηκαν στο κλειστό Κλαδισού τα ανοιχτά πρωταθλήµατα Κρήτης στην άρση βαρών.

Σκοπός των αθλητών ήταν να πετύχουν επίδοση που θα τους κατατάξει στους 10 κορυφαίους της Ελλάδας ώστε να προκριθούν για το πανελλήνιο πρωτάθληµα που προγραµµατίζεται για τις 12 ∆εκεµβρίου στη ∆ράµα.

Τρεις πρωταθλητές που πέτυχαν την πρόκρισή τους στο πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα της Αλβανίας στα τέλη Οκτωβρίου δεν χρειάστηκε να αγωνιστούν εδώ. Πρόκειται για τη Μαρία Στρατουδάκη του Κρατερού που κατέκτησε 3 µετάλλια µε 3 ρεκόρ Ευρώπης, το Γιώργο Κιρβαλίτζε και τον Ανδρέα Σηφογιαννάκη του Αρκαδίου.

Σε ό,τι αφορά τους αθλητές και αθλήτριες του Κύδωνα διακρίθηκαν ιδαίτερα στους αγώνες όπου και σηµείωσαν σηµαντικά ατοµικά ρεκόρ. Ξεχώρισαν οι Τσιλιµιγκάκης, Κλωθάκης και Μεγκλεµπέη, οι οποίοι βελτίωσαν τις προηγούµενες επιδόσεις τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα:

Πάκου Άννα του Κρατερού 1η θέση στα 63 κ γυναικών: 53-63-116 (αρασέ , επολέ ζετέ, σύνολο)

Καστρινάκη Χριστίνα του Κρατερού 1η θέση στα 69 κ γυναικών: 80-100-180

Κλωθάκη Θεανώ του Κρατερού 1η θέση στα 69 κιλά νέων γυναικών :55-70-125

Λάουντ Καρολάιν του Κύδωνα 2η θέση στα 69 κ γυναικών: 68-84-152

Θεοδωρακοπούλου ‘Αννα του Κύδωνα 1η θέση στα 86 κ γυναικών: 60-63-123

Λαµπάκη Χαραλαµπία του Κύδωνα 2η θέση στα 86 κ γυναικών: 50-65-115

Γιαλαµαράκη Κατερίνα του Κύδωνα 2η θέση στα 58 κ νέων γυναικών: 55-70-125 (αγωνίστηκε στην Αθήνα λόγω σπουδών)

Τσιλιµιγκάκης Χρήστος του Κύδωνα 1η θέση στα 60 κ ανδρών: 81-95-176

Κονταράκης Μανόλης του Κύδωνα 2η θέση στα 60κ ανδρών: 59-72-131

Μποφίλιος ∆ηµήτρης Στυλιανός του Κύδωνα 1η θέση στα 79κ ανδρών: 85-96-181

Ανδρεάκης Ανδρέας του Κρατερού 1η θέση στα 88κ ανδρών: 127-142-269

Μενγκλέµπεη Ιβάν του Κύδωνα 1η θέση στα 110 κ ανδρών: 130-165-295

Κλωθάκης Κων/νος του Κύδωνα 1η θέση στα 110 κ νέων ανδρών: 130-153-283

Σολανάκης Νίκος του Κρατερού 3η θέση στα 110 κ ανδρών: 132-150-282

Τσαφαράκης Αντώνης του Κύδωνα 2η θέση στα 110κ νέων ανδρών: 96-120-216 (αγωνίστηκε στη Θεσ/νίκη λόγω σπουδών).