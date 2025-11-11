Το Σάββατο διοργανώθηκαν στο κλειστό Κλαδισού τα ανοιχτά πρωταθλήµατα Κρήτης στην άρση βαρών.
Σκοπός των αθλητών ήταν να πετύχουν επίδοση που θα τους κατατάξει στους 10 κορυφαίους της Ελλάδας ώστε να προκριθούν για το πανελλήνιο πρωτάθληµα που προγραµµατίζεται για τις 12 ∆εκεµβρίου στη ∆ράµα.
Τρεις πρωταθλητές που πέτυχαν την πρόκρισή τους στο πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα της Αλβανίας στα τέλη Οκτωβρίου δεν χρειάστηκε να αγωνιστούν εδώ. Πρόκειται για τη Μαρία Στρατουδάκη του Κρατερού που κατέκτησε 3 µετάλλια µε 3 ρεκόρ Ευρώπης, το Γιώργο Κιρβαλίτζε και τον Ανδρέα Σηφογιαννάκη του Αρκαδίου.
Σε ό,τι αφορά τους αθλητές και αθλήτριες του Κύδωνα διακρίθηκαν ιδαίτερα στους αγώνες όπου και σηµείωσαν σηµαντικά ατοµικά ρεκόρ. Ξεχώρισαν οι Τσιλιµιγκάκης, Κλωθάκης και Μεγκλεµπέη, οι οποίοι βελτίωσαν τις προηγούµενες επιδόσεις τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα:
Πάκου Άννα του Κρατερού 1η θέση στα 63 κ γυναικών: 53-63-116 (αρασέ , επολέ ζετέ, σύνολο)
Καστρινάκη Χριστίνα του Κρατερού 1η θέση στα 69 κ γυναικών: 80-100-180
Κλωθάκη Θεανώ του Κρατερού 1η θέση στα 69 κιλά νέων γυναικών :55-70-125
Λάουντ Καρολάιν του Κύδωνα 2η θέση στα 69 κ γυναικών: 68-84-152
Θεοδωρακοπούλου ‘Αννα του Κύδωνα 1η θέση στα 86 κ γυναικών: 60-63-123
Λαµπάκη Χαραλαµπία του Κύδωνα 2η θέση στα 86 κ γυναικών: 50-65-115
Γιαλαµαράκη Κατερίνα του Κύδωνα 2η θέση στα 58 κ νέων γυναικών: 55-70-125 (αγωνίστηκε στην Αθήνα λόγω σπουδών)
Τσιλιµιγκάκης Χρήστος του Κύδωνα 1η θέση στα 60 κ ανδρών: 81-95-176
Κονταράκης Μανόλης του Κύδωνα 2η θέση στα 60κ ανδρών: 59-72-131
Μποφίλιος ∆ηµήτρης Στυλιανός του Κύδωνα 1η θέση στα 79κ ανδρών: 85-96-181
Ανδρεάκης Ανδρέας του Κρατερού 1η θέση στα 88κ ανδρών: 127-142-269
Μενγκλέµπεη Ιβάν του Κύδωνα 1η θέση στα 110 κ ανδρών: 130-165-295
Κλωθάκης Κων/νος του Κύδωνα 1η θέση στα 110 κ νέων ανδρών: 130-153-283
Σολανάκης Νίκος του Κρατερού 3η θέση στα 110 κ ανδρών: 132-150-282
Τσαφαράκης Αντώνης του Κύδωνα 2η θέση στα 110κ νέων ανδρών: 96-120-216 (αγωνίστηκε στη Θεσ/νίκη λόγω σπουδών).