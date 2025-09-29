Ξέχασαν το χαντάκι

Για ένα ανοιχτό χαντάκι 100 µέτρων στον επαρχιακό δρόµο Καλαµιτσίου Αµυγδάλι προς Γεωργιούπολη, κάνει λόγο ο αναγνώστης µας Θ. ∆ελλής, στέλνοντας και σχετικές φωτογραφίες.

Όπως αναφέρει, το χαντάκι ανοίχθηκε πριν 2 µήνες για αντικατάσταση σωλήνα νερού κι έκτοτε «παραµένει ανοιχτό µε τον νέο σωλήνα εκτεθειµένο στον ήλιο, τα δε χώµατα της εκσκαφής να έχουν φύγει και να καταλάβουν το µισό ρεύµα κυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα οι οδηγοί να εισέρχονται στο αντίθετο ρεύµα».

Ο ίδιος υποστηρίζει πως «παρά τις επανειληµµένες µας ενοχλήσεις λόγω της επικινδυνότητας του προβλήµατος» τόσο στον δήµαρχο όσο και στον υπεύθυνο αντιδήµαρχο, δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβληµα.

«Ευελπιστούµε στον Θεό να µη συµβεί ατύχηµα και τότε να ρίχνετε τις ευθύνες, δεν γνωρίζουµε σε ποιον», καταλήγει ο κάτοικος της περιοχής.