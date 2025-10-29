Ξεχασµένος ήρωας!!!

Ο Βάµος έχει στα αλβανικά βουνά φύλακα της πατρίδος τον έφεδρο ανθυπολοχαγό πεζικού, Αλκιβιάδη Μπακατσάκη. Στην προσπάθεια να ολοκληρώσει την αποστολή του εµψυχώνοντας το τµήµα του, τον έπληξε θανάσιµα το πολυβόλο που υποστήριξε την οπισθοχώρηση των Ιταλών, στις 24-1-1941.

Μεσολάβησαν τα κατοχικά χρόνια και ο εµφύλιος. Η οικογένειά του µετακόµισε. Ξεχάστηκε ένας ήρωας. Αγωνιζόµενος για την πατρίδα, έµεινε στα αφιλόξενα βουνά, τιµώντας την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του, αντάξιος της παράδοσης των έφεδρων Αξιωµατικών και πιστός στις παρακαταθήκες των προγόνων µας «Πατρός τε και µητρός και των άλλων προγόνων απάντων τιµιώτερον εστί η πατρίς…».

Ξεχασµένος, ενώ απολαµβάνουµε τα αγαθά της Ελευθερίας, το δέντρο της οποίας ποτίστηκε µε αίµα εµπλουτισµένο µε τις ελπίδες και τα όνειρα εικοσιπεντάχρονου Ήρωα!!!

(Παράκληση, εάν υπάρχει φωτογραφία του – ένστολος- να επικοινωνήσετε µε το τηλ. 2821 0 44868, προκειµένου να τιµηθεί).

Νικηφόρος Στεφ. Φυτράκης

Βάµος