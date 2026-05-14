Ξάνθη – Ν. Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσταστο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας

Μήνυμα ενότητας και ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην πατρίδα, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το ορεινό μειονοτικό χωριό Ωραίον, του δήμου Μύκης στην Ξάνθη, όπου κάθε χρόνο η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Έλληνες μουσουλμάνους στρατιώτες, που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εθνικής Άμυνας τιμάει με την παρουσία του την εκδήλωση μνήμης των περίπου 65 Ελλήνων μουσουλμάνων στρατιωτών, που στη διάρκεια του Β’ ΠΠ πολέμησαν σε διάφορες περιοχές της ελληνική επικράτειας και έχασαν τη ζωή τους.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Δένδιας, στην ομιλία του στην κεντρική πλατεία του ορεινού οικισμού, τόνισε πως η ελληνική πολιτεία τιμάει σήμερα «αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι την ελληνική πολιτεία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εθνικής μας μνήμης και παράδοσης».

«Η Θράκη είναι ένας τόπος συνάντησης, είναι σταυροδρόμι πολιτισμών, μια λαμπρή γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη ανατολή. Είναι ένας χώρος, όπου η έννοια της πατρίδας αποκτάει μια ιδιαίτερη σημασία. Τόπος που γνώρισε κατακτήσεις και καταστροφές, όμως που πάντοτε αναγεννάται, τόπος που είδε διώξεις, αλλά παρέμεινε ενιαίος και ακμαίος», υπογράμμισε.

«Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του χαρακτήρα αυτής ακριβώς της περιοχής, ένα αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ίδιας της ταυτότητας της Ελλάδας. Μιας ευρωπαϊκής χώρας, που η εθνική της συνοχή δεν δημιουργείται με αποκλεισμούς. Δημιουργείται και οικοδομείται με συμπερίληψη, ισονομία, αναγνώριση και εμπιστοσύνη. Με τη βεβαιότητα ότι όποιος υπηρέτησε αυτή την πατρίδα, όποιος σκοτώθηκε γι’ αυτή την πατρίδα, ανήκει ανεπιφύλακτα στην αγκαλιά της και στην παράδοσή της», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, παρουσία των τοπικών αρχών και των κάτοικων του χωριού, υπογράμμισε ότι με την απόδοση τιμής και μνήμης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στη διάρκεια του αιματηρού πολέμου, «αποδεικνύουμε ότι η Θράκη είναι το παράδειγμα της αρμονικής συμβίωσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή».

«Η Ελληνική Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα, την ευθύνη και την υποχρέωση να αναγνωρίζει τις θυσίες των πολιτών της και βέβαια το θρήσκευμα, η γλώσσα, η καθημερινότητα, η πίστη του καθενός, η παράδοσή του είναι ανεξάρτητα από αυτή την εθνική ευθύνη και υποχρέωση. Στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, η θυσία έχει ένα αδιαίρετο ενιαίο νόημα. Η Ελλάδα υπογραμμίζει πάντα το καθήκον της στην ελευθερία», συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Απευθυνόμενος προς τους απογόνους των στρατιωτών που έχασαν την ζωή τους, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Η πολιτεία στέκεται ενώπιόν τους με σεβασμό και αναγνώριση. Οι άνθρωποί σας είναι ήρωες της πατρίδας και είναι για την ελληνική πολιτεία αλησμόνητοι».