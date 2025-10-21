Ξανά παράπονα για τις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ

∆έκτες παραπόνων για τις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ γίναµε για ακόµα µία φορά το τελευταίο διάστηµα.

Εδώ και αρκετό καιρό, όπως είναι γνωστό οι στάσεις έχουν αλλάξει, ωστόσο όπως επεσήµανε αναγνώστης της εφηµερίδας σε αρκετά σηµεία οι παλιές στάσεις δεν έχουν αποµακρυνθεί µε αποτέλεσµα όσοι δεν χρησιµοποιούν αρκετά συχνά το ΚΤΕΛ ή είναι επισκέπτες στον τόπο µας, να µπερδεύονται.

Αλήθεια, γιατί δεν αποµακρύνονται οι παλιές στάσεις προκειµένου να µην δηµιουργείται σύγχυση στους επιβάτες;