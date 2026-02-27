Ξανά για τα ΕΛ.ΤΑ

Το παράπονό του για τα ΕΛ.ΤΑ εξέφρασε αναγνώστης της εφηµερίδας. Όπως ανέφερε ο ίδιος είναι ηλικιωµένος και ενώ καλούσε για ώρες στα ΕΛ.ΤΑ προκειµένου να ενηµερωθεί για κάποια παραλαβή, δεν απάντησε ποτέ κανείς στο τηλέφωνο.

Όπως µας ανέφερε µε παράπονο «είµαστε ηλικιωµένοι άνθρωποι, δεν έχουµε γνώση της τεχνολογίας αυτό δεν µας κάνει κατώτερους πολίτες».