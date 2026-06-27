Ξ. Κοντιάδης: “Δωσίλογοι και Ονειροπόλοι”

Το συλλογικό τραύμα όπως πραγματεύεται στο βιβλίο του “Δωσίλογοι και Ονειροπόλοι” ο Ξενοφών Κοντιάδης, ήταν το αντικείμενο συζήτησης του συγγραφέα, με τον Πέτρο Κόκκαλη, σε συντονισμό της Κ. ΜπεΪόγλου. Ο συγγραφέας είναι δισέγγονος από τη μεριά της μητέρας τουτου δωσίλογου δεύτερου πρωθυπουργού της κατοχής Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου (ο άλλος παππούς του είχε πολεμήσει στην Αλβανία του Ιταλούς) και ο Πέτρος Κόκκαλης εγγονός του Υπουργού Υγείας του ΕΑΜ, Πέτρου Κόκκαλη.

Και ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος και ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν καθηγητές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γερμανοτραφής, που ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, ο μεν συνεργάτης των ναζί, ο δεύτερος υποστηρικτής του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ.

Οι δύο εγγονοί μίλησαν το συλλογικό τραύμα «που το κουβαλά η ελληνική κοινωνία στο σύνολο της και άφησε βαθιάς πληγές και κρυμμένα μυστικά» είπε ο κ. Κοντιάδης συμπληρώνοντας πως με το βιβλίο «έφυγε ένα βάρος από πάνω μου λέγοντας την ιστορία των ανθρώπων αυτών». Από τη μεριά του ο Π. Κόκκαλης μίλησε για τον παππού του πως ο λιμός του ΄41 τον έφερε κοντά στο ΕΑΜ, πως αποφάσισε να βγει στο βουνό και πως επέστρεψε από αυτό «μαρξιστής κανονικός».

Και οι δύο συμφώνησαν πως η ατιμωρησία των δοσίλογων ήταν από τα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής κοινωνίας καθώς η εγκληματικής του δράση «ξεπλύθηκε στα πλαίσια του αντικομμουνισμού με σκανδαλώδεις αθωώσεις».