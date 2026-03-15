Κυριακή, 15 Μαρτίου, 2026
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

WRC: Πρώτη νίκη για τον Κατσούτα στο ράλι της Κένυας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Ιάπωνας οδηγός, Τακαμότο Κατσούτα (Toyota), σημείωσε σήμερα (15/3) την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), καθώς επικράτησε στο Ράλι της Κένυας, έναν εξαντλητικό αγώνα σε λάσπη και βροχή που έθεσε «εκτός μάχης» τα φαβορί.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εχθές (14/3) ο αγώνας, που φιλοξενήθηκε στην χώρα της Ανατολικής Αφρικής, μετατράπηκε σε… καταστροφή για την κορυφαία ιαπωνική ομάδα, με τις εγκαταλείψεις του Σουηδού, Ολιβερ Σόλμπεργκ, του Γάλλου, Σεμπαστιάν Οζιέ και του Βρετανού, Ελφιν Εβανς, καθώς και για την Νοτιοκορεάτικη κατασκευάστρια εταιρεία Hyundai και τον Βέλγο οδηγό της, Τιερί Νεβίλ.

Η αποχώρηση των τεσσάρων φαβορί οδηγών άνοιξε το δρόμο για τον θρίαμβο του Κατσούτα με το Gazoo Racing Yaris του, στην πρώτη του νίκη στην κορυφαία κατηγορία. Με την υποστήριξη του Ιρλανδού συνοδηγού του, Ααρον Τζόνστον, ο Ιάπωνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε ήρεμα και με σιγουριά το «σαφάρι» του σε τρεις ώρες, 16 λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τελευταία νίκη Ιάπωνα οδηγού στο WRC ήταν του Κενζίρο Σινοζούκα στην Ακτή Ελεφαντοστού το 1992!

Εμφανώς συγκινημένος στην γραμμή τερματισμού, ο Κατσούτα παραδέχθηκε ότι αντιμετώπισε «τόσες πολλές δυσκολίες» κατά την διάρκεια του αγώνα και ευχαρίστησε την ομάδα Toyota Gazoo Racing και τον συνοδηγό του για την «εμπιστοσύνη» και τη «σκληρή δουλειά» τους.

Το αυτοκίνητό του τερμάτισε μόλις 27 δευτερόλεπτα μπροστά από το Hyundai i20 του Γάλλου, Αντριέν Φουρμό, ο οποίος επίσης επωφελήθηκε από τις ατυχίες των πρωτοπόρων, ενώ στην τρίτη και στην τέταρτη θέση τερμάτισαν η Toyota του Φινλανδού, Σάμι Παγιάρι και το Hyundai του συμπατριώτη του, Εσαπέκα Λάπι.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

