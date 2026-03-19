WP: Εντοπίστηκαν drones σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον όπου διαμένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν, όπως μεταδίδει το ertnews.gr,  μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον όπου διαμένουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση, αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν προσδιορίσει από πού προέρχονταν τα drones, δήλωσαν δύο από τα άτομα.

Ο στρατός παρακολουθεί πιο στενά πιθανές απειλές λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήττουν το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας για ευαίσθητα θέματα ασφαλείας. Πολλαπλά drones εντοπίστηκαν πάνω από το Fort McNair σε μία νύχτα μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες, είπε ο αξιωματούχος, οδηγώντας σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το πώς να ανταποκριθούν.

Το Fort McNair φιλοξενεί τη National Defense University και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του Πενταγώνου. Αν και παραδοσιακά δεν φιλοξενούσε πολιτικούς ηγέτες, πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μεταφερθεί εκεί λόγω ανησυχιών για ασφάλεια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η βάση δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας με άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

