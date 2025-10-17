World Cup: Τον Ιούνιο στο Σίδνεϊ η τελική φάση σε άνδρες και γυναίκες

Το Σίδνεϊ θα φιλοξενήσει την τελική φάση του World Cup υδατοσφαίρισης, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, για το 2026. Οπως ανακοίνωσε η διεθνής ομοσπονδία υγρού στίβου, η πόλη της Αυστραλίας θα υποδεχθεί από τις 20 έως τις 26 Ιουνίου τις οκτώ ανδρικές και τις ισάριθμες γυναικείες ομάδες που θα περάσουν από την προκριματική φάση, οι οποίες θα διεκδικήσουν -μέσα από νοκ άουτ αγώνες- το τρόπαιο. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι η κάτοχος του τίτλου στις γυναίκες, αφού αναδείχθηκε κυπελλούχος κόσμου τον περασμένο Απρίλιο, στο Τσενγκντού της Κίνας, ενώ η αντίστοιχη ομάδα των ανδρών ήταν φιναλίστ το 2025, χάνοντας στον τελικό της Ποντγκόριτσα από το Μαυροβούνιο.

Μάλιστα, η ιστοσελίδα της World Aquatics φιλοξενεί και δηλώσεις της αρχηγού της εθνικής γυναικών, Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία αναφέρει: «Ως νυν κάτοχοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είμαστε ενθουσιασμένες που ξεκινάει μια ακόμα σεζόν με διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Το Σίδνεϊ κρύβει απίστευτες αναμνήσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Είμαστε έτοιμες να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε αγώνα στο δρόμο για το Σίδνεϊ».

Η προκριματική φάση της διοργάνωσης θα γίνει την άνοιξη, με τις ομάδες χωρισμένες όπως πάντα σε δύο κατηγορίες. Οι έξι πρώτες της Division 1 και οι δύο πρώτες της Division 2 θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση. Εκεί, εκτός από τον τίτλο και τα μετάλλια, θα κριθούν και οι πρώτες προκρίσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, με τους τρεις πρώτους σε άνδρες και γυναίκες να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη Βουδαπέστη.

Η World Aquatics ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες παγκόσμιες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης που είναι προγραμματισμένες για το 2026, στις κατηγορίες εφήβων/νεανίδων και παίδων/κορασίδων. Αναλυτικά:

7-12 Απριλίου: World Cup – Division 1 (Ανδρών)

7-12 Απριλίου: World Cup – Division 2 (Ανδρών)

21-26 Απριλίου: World Cup – Division 2 (Γυναικών)

1-6 Μαϊου: World Cup – Division 1 (Γυναικών)

27 Ιουνίου-4 Ιουλίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18

20-26 Ιουλίου: World Cup Finals (Ανδρών & Γυναικών)

25 Ιουλίου-7 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων Κ16

16-23 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18