menu
23 C
Chania
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

World Cup: Τον Ιούνιο στο Σίδνεϊ η τελική φάση σε άνδρες και γυναίκες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Το Σίδνεϊ θα φιλοξενήσει την τελική φάση του World Cup υδατοσφαίρισης, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, για το 2026. Οπως ανακοίνωσε η διεθνής ομοσπονδία υγρού στίβου, η πόλη της Αυστραλίας θα υποδεχθεί από τις 20 έως τις 26 Ιουνίου τις οκτώ ανδρικές και τις ισάριθμες γυναικείες ομάδες που θα περάσουν από την προκριματική φάση, οι οποίες θα διεκδικήσουν -μέσα από νοκ άουτ αγώνες- το τρόπαιο. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι η κάτοχος του τίτλου στις γυναίκες, αφού αναδείχθηκε κυπελλούχος κόσμου τον περασμένο Απρίλιο, στο Τσενγκντού της Κίνας, ενώ η αντίστοιχη ομάδα των ανδρών ήταν φιναλίστ το 2025, χάνοντας στον τελικό της Ποντγκόριτσα από το Μαυροβούνιο.

Μάλιστα, η ιστοσελίδα της World Aquatics φιλοξενεί και δηλώσεις της αρχηγού της εθνικής γυναικών, Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία αναφέρει: «Ως νυν κάτοχοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είμαστε ενθουσιασμένες που ξεκινάει μια ακόμα σεζόν με διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Το Σίδνεϊ κρύβει απίστευτες αναμνήσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Είμαστε έτοιμες να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε αγώνα στο δρόμο για το Σίδνεϊ».

Η προκριματική φάση της διοργάνωσης θα γίνει την άνοιξη, με τις ομάδες χωρισμένες όπως πάντα σε δύο κατηγορίες. Οι έξι πρώτες της Division 1 και οι δύο πρώτες της Division 2 θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση. Εκεί, εκτός από τον τίτλο και τα μετάλλια, θα κριθούν και οι πρώτες προκρίσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, με τους τρεις πρώτους σε άνδρες και γυναίκες να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη Βουδαπέστη.

Η World Aquatics ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες παγκόσμιες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης που είναι προγραμματισμένες για το 2026, στις κατηγορίες εφήβων/νεανίδων και παίδων/κορασίδων. Αναλυτικά:

7-12 Απριλίου: World Cup – Division 1 (Ανδρών)
7-12 Απριλίου: World Cup – Division 2 (Ανδρών)
21-26 Απριλίου: World Cup – Division 2 (Γυναικών)
1-6 Μαϊου: World Cup – Division 1 (Γυναικών)
27 Ιουνίου-4 Ιουλίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18
20-26 Ιουλίου: World Cup Finals (Ανδρών & Γυναικών)
25 Ιουλίου-7 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων Κ16
16-23 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum