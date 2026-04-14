menu
17.2 C
Chania
Τρίτη, 14 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

World Aquatics: Άρση των αποκλεισμών σε Ρώσους και Λευκορώσους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την άρση των περιορισμών που αφορούν Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές, αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics).

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι τους επιτρέπει να αγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες με τις στολές, τις σημαίες και τους εθνικούς ύμνους τους.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η αρχή θα γίνει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Βουδαπέστης το 2027, όπου Ρώσοι και Λευκορώσοι θα επιστρέχουν άνευ… προϋποθέσεων στα πρωταθλήματα της κολύμβησης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, των καταδύσεων, της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας και της υδατοσφαίρισης.
Οι αθλητές και από τις δύο χώρες έχουν αποκλειστεί από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ένας μικρός αριθμός Ρώσων και Λευκορώσων είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διάφορα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, αλλά ως ανεξάρτητοι και όχι ως εκπρόσωποι των εθνών τους.
«Τα τελευταία τρία χρόνια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου και η AQIU (Μονάδα Ακεραιότητας Υγρού Στίβου) έχουν βοηθήσει με επιτυχία να διασφαλιστεί ότι οι συγκρούσεις μπορούν να παραμείνουν εκτός των αθλητικών αγώνων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της World Aquatics, Χουσεΐν Αλ Μουσάλαμ. «Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι πισίνες και τα ανοιχτά νερά θα παραμείνουν χώροι όπου αθλητές από όλα τα έθνη μπορούν να συναντηθούν σε ειρηνικό αγώνα».
Ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας και επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της, Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ, χαιρέτισε την απόφαση, λέγοντας ότι δίνει τ δικαίωμα στους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να αγωνίζονται ισότιμα με τους άλλους.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum