WNBA: Πέθανε η Κάρα Μπράξτον, πρώην All-Star και δύο φορές πρωταθλήτρια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Κάρα Μπράξτον, η οποία έπαιξε στο WNBA για 10 σεζόν και κέρδισε δύο πρωταθλήματα, πέθανε σε ηλικία 43 ετών, ανακοίνωσε το πρωτάθλημα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, δεν δόθηκαν πληροφορίες για την αιτία θανάτου ή την τοποθεσία της Μπράξτον, της οποίας τα γενέθλια ήταν την Τετάρτη.

«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον», ανέφερε το WNBA σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Μια βετεράνος με 10 σεζόν, η Κάρα έπαιξε με τους Ντιτρόιτ Σοκ, Τάλσα Σοκ, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Νιου Γιορκ Λίμπερτι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες της αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Η Μπράξτον είχε επίσης μέσο όρο 7,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 16,1 λεπτά συμμετοχής σε 46 αγώνες playoffs (11 ως βασική).
Κέρδισε πρωταθλήματα το 2006 και το 2008 με τους Ντιτρόιτ Σοκ, οι οποίοι μετακόμισαν στην Τάλσα για τη σεζόν του 2010. Ήταν στην ομάδα All-Rookie του WNBA το 2005 και All-Star το 2007.

Γεννήθηκε στο Τζάκσον του Μίσιγκαν, ενώ μετά τη συνταξιοδότησή της, εργάστηκε για τη Nike στο Όρεγκον πριν μετακομίσει στην περιοχή της Ατλάντα, ανέφερε η USA Today.

