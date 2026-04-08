Βυθιζόμενες μπάρες στην παλιά πόλη: Πώς θα λειτουργούν, ποιοι θα µπαίνουν

» Οι όροι και οι λεπτοµέρειες που ορίζει ο νέος κανονισµός

Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την… κάρτα ελευθέρας στην παλιά πόλη των Χανίων προσδιορίζει ο νέος κανονισµός λειτουργίας για τις βυθιζόµενες µπάρες στην παλιά πόλη των Χανίων. Ο νέος κανονισµός ο οποίος ψηφίσθηκε το προηγούµενο διάστηµα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων καθορίζει ποιοι είναι δικαιούχοι, τη διαδικασία χορήγησης ειδικών καρτών ενώ παράλληλα προβλέπει συγκεκριµένους κανόνες κυκλοφορίας και στάθµευσης. Οι µόνιµοι κάτοικοι ή ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα ή ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67%, οχήµατα κρίσιµων υπηρεσιών, οχήµατα συνεργείων για οικοδοµικές εργασίες ή ανακαινίσεις είναι αυτοί που θα µπορούν να προµηθεύονται το ειδικό αυτοκόλλητο / κάρτα για χρήση των βυθιζόµενων µπαρών.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης, δικαίωµα για απόκτηση αυτοκόλλητου tag/ κάρτας πρόσβασης στην ελεγχόµενη περιοχή έχουν :

Α) Οι µόνιµοι κάτοικοι ή ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν νόµιµη θέση στάθµευσης στο ακίνητο τους. Θα χορηγείται ένα αυτοκόλλητο tag ανά νόµιµη θέση στάθµευσης, και µόνο για οχήµατα ιδιοκτησίας του µόνιµου κατοίκου ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση «για την απόδειξη της νοµιµότητας της θέσης στάθµευσης θα προσκοµίζονται δηµόσια έγγραφα. Για την απόδειξη της ιδιοκτησίας του οχήµατος θα προσκοµίζεται η άδεια κυκλοφορίας του. Για την απόδειξη µόνιµου κάτοικου ή ιδιοκτήτη ακινήτου θα προσκοµίζεται το Ε1 και το Ε9»

Β) Οι µόνιµοι κάτοικοι ή ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα ή ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67%.

Επισηµαίνεται ότι «θα χορηγείται η δυνατότητα πρόσβασης για το όχηµα ιδιοκτησίας τους ή άλλου προσώπου, σε περίπτωση που το εν λόγω άτοµο χρειάζεται άµεση βοήθεια – συνοδεία, του οποίου η δυνατότητα συνδροµής θα ελέγχεται από την κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων (έως 2 οχήµατα). Η περιορισµένη κινητικότητα ή το ποσοστό αναπηρίας θα αποδεικνύονται µε την µπλε κάρτα (δελτίο στάθµευσης ΑµΕΑ) ή αντίστοιχο έγγραφο από το ΚΕΠΑ»

Γ) Οχήµατα εξυπηρέτησης κρίσιµων υπηρεσιών: ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνοµικά και δηµοσίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

∆) Οχήµατα συνεργείων που εκτελούν οικοδοµικές εργασίες/ανακαινίσεις σε ακίνητα, κατόπιν σχετικής άδειας, µόνο κατά την χρονική περίοδο από 1 Νοεµβρίου έως και 31 Μαρτίου.

Όπως διευκρινίζεται «θα χορηγείται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου – στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η σχετική άδεια οικοδοµικών εργασιών – µία (1) κάρτα, προκειµένου να εξυπηρετεί µόνο τα αντίστοιχα οχήµατα των συνεργείων του, και µόνο εκτός ωραρίου κοινής ησυχίας.. Για κάθε µέρα παραχώρησης της κάρτας θα υπάρχει τέλος 10€ που θα πληρώνεται στα ταµεία του ∆ήµου. Μετά την λήξη του χρονικού διαστήµατος αδειοδότησης, η κάρτα θα επιστρέφεται στον ∆ήµο Χανίων, και σε κάθε περίπτωση θα απενεργοποιείται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης των αυτοκόλλητων tags/ καρτών. Τα έσοδα από τα τέλη χρήσης θα διατίθενται από τον ∆ήµο για την συντήρηση του συστήµατος βυθιζόµενων µπαρών.

Για τις περιπτώσεις Α) και Β) το αυτοκόλλητο tag /κάρτα θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης για κάθε χρόνο, εφόσον ισχύουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις (προσκόµιση απαραίτητων δικαιολογητικών)»

Επίσης σηµειώνεται ότι «οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εξαίρεσης θα εξετάζεται, και θα κρίνεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου και το Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας και Ελεγχόµενης Στάθµευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων».

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύµφωνα µε την σχετική απόφαση οι γενικοί Κανόνες Λειτουργίας και Κυκλοφορίας για τους κατόχους αυτοκόλλητου tag/κάρτας :

Η κίνηση των οχηµάτων εντός της ζώνης ελεγχόµενης πρόσβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, θα γίνεται σε συνθήκες ‘‘κυκλοφορίας σε πεζόδροµο’’, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες κυκλοφορίας που ορίζονται από την σήµανση του ΚΟΚ. Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ακολουθηθεί αντίθετη κίνηση σε µονόδροµο.

Σε περίπτωση ύπαρξης νόµιµης θέσης στάθµευσης σε ακίνητο, η κίνηση τυχόν οχήµατος θα γίνεται απαρέγκλιτα – και µόνο – µε σύννοµο τρόπο, µέχρι την θέση αυτή, και δεν θα επιτρέπεται η στάση/στάθµευση σε οποιαδήποτε άλλη θέση εντός της ελεγχόµενης ζώνης.

Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήµατος προς εξυπηρέτηση ΑµεΑ θα επιτρέπεται η στάση πλησίον του ακινήτου διαµονής του ΑµεΑ, και σε καµία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η στάθµευση εντός της ελεγχόµενης ζώνης.

Το αυτοκόλλητο tag θα πρέπει να βρίσκεται κολληµένο σε ευδιάκριτη θέση επί του µπροστινού υαλοπίνακα (παρµπρίζ) του εξουσιοδοτηµένου οχήµατος.

Εφόσον διαπιστωθεί – από αρµόδιο όργανο – παραβίαση των προαναφερθέντων κανόνων, το αυτοκόλλητο tag/κάρτα θα αφαιρείται/απενεργοποιείται.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,αρµοδιότητα παρέµβασης έχει η Αστυνοµική και ΛιµενικήΑρχή.

Αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση και ανανέωση των αυτοκόλλητων tags/καρτών είναι το Τµήµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων.