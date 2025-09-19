Βρύσες Αποκορώνου: 100 χρόνια ζωής (φωτ.)

Συµπληρώνονται φέτος εκατό χρόνια ζωής της κοινότητας Βρυσών Αποκορώνου από την επίσηµη ίδρυσή της (ΦΕΚ 260/ 21-9-1925 τ Α, ηµεροµηνία δηµοσίευσης).

Το διάταγµα της πρώτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας φέρει την υπογραφή του Παύλου Κουντουριώτη και των Ιωσήφ Ρούσου Κούνδουρου νοµικού και υπουργού, µε την απόσπαση του οικισµού Βρυσών (έδρας του νεοσύστατου δήµου) από την Κοινότητα Βαφέ όπως και των Μετοχίων Μπουζήδων και Πετρούληδων, του οικισµού Γετήµ αποσπώµενου από την κοινότητα Βάµου, του οικισµού Φιλίππου από την Κοιν. Μάζης και του οικισµού Κουνάληδων µη υπαγοµένου εις κοινότητα τινά. Το διάταγµα φέρει ηµεροµηνία 6 Σεπτέµβρη 1925.

Έχει ενδιαφέρον το πώς µετατοπίζονται διοικητικά οι οικισµοί δεδοµένου ότι το 1898 που ιδρύονται οι ∆ηµοτικές Σχολές επί Κρητικής Πολιτείας το ∆ηµοτικό Σχολείο Αλικάµπου ιδρύεται ως ∆ηµοτική Σχολή Φιλίππου .

Στο ίδιο εν λόγω διάταγµα η Εξώπολη αποσπάται από την Κοινότητα Καλαµιτσίου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στην Κοινότητα Γεωργιούπολης.

Ο Ιωσήφ Ρούσου Κούνδουρος γεννήθηκε στον ΄Άγιο Νικόλαο το 1885 και την περίοδο που δηµοσιεύεται το ΦΕΚ είναι Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως στην Κυβέρνηση του Θεοδώρου Πάγκαλου στρατιωτικού και ∆ικτάτορα.

Η συνδροµή του Κούνδουρου στη δηµιουργία της κοινότητας Βρυσών υπήρξε καθοριστική. Ένα από τα παιδιά του ο διάσηµος Νίκος Κούνδουρος σκηνοθέτης.

Σηµαντική επίσης είναι η συνδροµή του Ιωσήφ Λεκανίδη, νοµικού εξ Αλικάµπου και Γραµµατέα της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής που έδωσε και την Αυτονοµία στην Κρήτη.

Πρώτος Πρόεδρος της Κοινότητας ο Στέλιος Αναγνωστάκης και δεύτερος ο Νίκος Πωλογιώργης.

Στην απογραφή του 1928, οι Βρύσες απογράφουν 296 κατοίκους, το Μετόχι Πετρούληδων 28,των Μπουζήδων 18 το Γετήµ 74, ενώ ο Φιλίππος 178.

Στην απογραφή του 1940 οι Βρύσες βρίσκονται µε 531 κατοίκους, οι Πετρούληδες µε 59, το Γετήµ µε 82 και ο Φίλιππος µε 191.

Στην απογραφή του 1951 στις Βρύσες κατοικούν 579 κάτοικοι, στο Πετρούληδων 56, στο Γετήµ 74 και στο Φιλίππο 157.

Στα 1961 οι Βρύσες απογράφονται µε 611 κατοίκους, το Μετόχι Πετρούληδων µε 21, το Γετήµ µε 61 και το Φιλίππου µε 136.

Το 1971 οι Βρύσες κατοικούνται από 601 , το Γετήµ από 27, και ο Φιλίππος 78 κατοίκους.

Στα 1981 οι Βρύσες στεγάζουν 567, το Γετήµ 18 και ο Φιλίππος 51 κατοίκους.

Τ0 1991 στις Βρύσες βρίσκουµε 569, στο Γετήµ 10 και στου Φιλίππου 31 κατοίκους.

Το 2001 στις Βρύσες απογράφονται 848 κάτοικοι, στο Γετήµ 18 και στου Φιλίππου 51.

Το 2011 οι Βρύσες µε 740, το Γετήµ µε 15 και ο Φιλίππος µε 39.

Τέλος το 2021 οι Βρύσες έχουν 812 κατοίκους το Μετόχι 12 και ο Φιλίππος 30 .

Τα στοιχεία σηµειωτέον είναι από την ΕΛΣΤΑΤ.

Εν κατακλείδι µετά την κάµψη του 2011, αρχίζουν πάλι να ανακάµπτουν οι Βρύσες ενώ τα γύρω µετόχια µειώνονται .

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟ 1912

Σαν χωριό οι Βρύσες δηµιουργούνται εκατέρωθεν της αµαξιτής Χανίων Ηρακλείου αλλά και της Παράκαµψης των Σφακίων στα 1912. Η σπουδαιότητα της τοποθεσίας τους γεωγραφικά πριονίζουν οικισµό µε συνεχή ανάπτυξη οικιστικά και οικονοµικά.

Οι νέοι κάτοικοι προερχόµενοι από τα γύρω χωριά οικοδοµούν συνήθως διώροφες κατοικίες µε το ισόγειο να προορίζεται για µαγαζί ή αποθήκη όπου εµπορεύονται χαρούπι, εσπεριδοειδή, λάδι, κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Τα άφθονα νερά και η εύκολη πλέον πρόσβαση ευνοούν εκδροµές και περιπάτους.

Είναι γνωστές ειδικά την πρωτοµαγιά µε πλήθος κόσµου αλλά και κάθε µορφής ζητιάνους και βέβαια τον παστελά µε το ποδήλατό του και τον παγωτατζή, µα και τα πολυπληθή κρητικά πανηγύρια.

Εµβληµατικές µορφές ο Μαλινδρέτος µε την ταβέρνα του κι ο Σπυριδογιώρης.

Φηµισµένο και το Βρυσιανό γιαούρτι που θα συνεχιστεί µε τον Αποστολάκη για να καταλήξει στις µέρες µας µε τα γιαουρτάδικα της εθνικής.

Τα εµπορικά, τα µπακάλικα σηµαντικού τζίρου, θα καταστραφούν από τους βοµβαρδισµούς στη Μάχη της Κρήτης κι ορισµένα θα ανακάµψουν µετά.

Στο χωριό διαχρονικά θα δραστηριοποιηθούν δεκατέσσερεις τσαγκάρηδες ,τρεις ραφτάδες. Θα λειτουργήσουν δυο φούρνοι, πεταλάδες και σαγµατοποιοί τρεις και δυο σιδηρουργοί, όπως και δυο κουρείς. ∆υο γιατροί ο Τάκης και ο Μεταξωτός µε την κλινική του και αρκετές αυτοδίδακτες µαίες µα και δυο τρεις γυναίκες που …γήτευαν και θεράπευαν το µάτι. Ας µην ξεχάσουνε και την Κωστούλα νύφη στις Βρύσες µε το λιόκουρνό της.

Σηµαντική δραστηριότητα αναπτύσσουν οι Κουροµιχελάκηδες µε το τυροκοµείο και το οινοποιείο τους όπως και ο Οικονοµάκης ο Σταύρος µε αρκετά ανέκδοτα για τις αλχηµείες του. ∆υο γκαζάδικα επίσης λειτουργούν των Κακατσάκη και Μπραουδάκη Θυµιανού µε το τελευταίο να αναπτύσσεται και να λειτουργεί σήµερα σαν εµπόριο ποτών και οινοπνευµατωδών.

Να µην ξεχάσουµε επίσης τα λεωφορεία των Κουροµιχελάκηδων, των Κουναλάκη – Ντουκάκη και του Σπυριδάκη αν δεν κάνω λάθος .

Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Το ∆ηµοτικό Σχολείο ιδρύεται µε το ΦΕΚ51/19-7-1921 ως µονοτάξιο αδιαίρετο µε πρώτη δασκάλα τη Γαλανάκη Αφροδίτη ενώ θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο κτήριο το 1927.

Στα χώρο του την κατοχή θα φυλακισθούν Ιταλοί στρατιώτες από τους Γερµανούς ,ενώ αµέσως µετά την κατοχή θα καταληφθεί από κτηνοτρόφο και θα µετατραπεί σε στάβλο. Θα επαναλειτουργήσει ως Σχολείο µετά από καταδροµική ενέργεια του τότε ∆ασκάλου και των µαθητών που και θα το καθαρίσουν.

Το 1952 θα λειτουργήσει στο νέο τότε κτήριο στο ισόγειο δεδοµένου ότι ο όροφός του ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Το σχολείο διακυµάνθηκε ως τετρατάξιο, για να καταλήξει σε διθέσιο και να αναπτυχθεί πάλι σε εξαθέσιο.

∆εσπόζουσα µορφή του Σχολείου χωρίς να αδικούµε κανένα ο Γωνιωτάκης ο Κωσταντίνος πολυπράγµων και πολυσχιδής µε απίστευτη δραστηριότητα και σχολικούς κήπους, θιασώτης του Σχολείου Εργασίας µα και µε υπερβολική αυστηρότητα. Ο γράφων ξεφοβήθηκε το Γραφείο του Σχολείου όταν µπήκε για τις πρακτικές του ∆ιδασκαλίες ως τελειόφοιτος ∆άσκαλος. Να πούµε ακόµη ότι στις Βρύσες λειτούργησε διδασκαλικός Σύλλογος Αποκόρωνα Σφακίων επί µακρόν.

Το Νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 1969 και στεγάστηκε στο χώρο που προορίζονταν για κλιµακοστάσιο αν ποτέ προστίθεντο οι άλλες τρεις αίθουσες του ορόφου.

Το Γυµνάσιο το 1978 κατέλαβε το κτήριο του ∆ηµοτικού µε τη λειτουργεία του ενώ το δεύτερο επί µακρόν λειτουργούσε µόνιµα απογευµατινό µέχρις ότου οι γονείς επισκεύασαν το παλιό ∆ηµοτικό και νυν Πολιτιστικό Σύλλογο.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

Ακόµη το 1926 λειτούργησε γραφείο ΤΤΤ, και το 1916 σταθµός χωροφυλακής, ενώ λειτούργησε και δασονοµείο και παράρτηµα του ∆ηµόσιου Ταµείου .Αργότερα ιδρύθηκε Κτηνιατρείο, αγροτικό Ιατρείο, ΤΕΛ και το 1990 συστεγάστηκαν όλα τα σχολεία στο νυν κτήριο του ∆ηµοτικού. Για αρκετά λειτούργησε και Κέντρο Λαϊκής Επιµόρφωσης.

Η εκκλησία ολοκληρώθηκε το 1953 µε πρώτο διορισµένο ιερέα το ∆ηµήτριο Θυµιανό.

Πριν τη διάνοιξη της αµαξιτής το 1912 στις Βρύσες υπήρχε µόνο το Χάνι του Μουζάκη και Κατσανεβάκη ενώ κοντα στις πηγές τα καλοκαίρια λειτουργούσε καλύβα µε αναψυκτικά και φρούτα του Ντουκάκη. Οι πλάτανοι σαν αντιπληµµυρικό έργο ρίζωσαν πολύ πριν το 1890 .Ο Μανούσος Κούνδουρος αναφέρει ότι έβαλε τον Χούρδο να ξεπατώσει ένα πλάτανο από τις Βρύσες και να τον φυτέψει στην κατοικία του στο Ασκύφου για να εξορκίσει έτσι τη συλλογική µνήµη των Ασκυφιωτών µε τον πλάτανο στο Αµουδάρι όπου οι τούρκοι έκαναν συχνά πυκνά τους απαγχονισµούς.

Η διαµόρφωση της πλατείας και το ειδυλλιακό τοπίο συγκίνησαν και τη διάσηµη φωτογράφο Νέλλυ που και τους έχει απαθανατίσει.

Στον ευρύτερο χώρο υπήρχαν νερόµυλοι ο ένας κοντα στο ∆ηµαρχείο που εκσυγχρονίστηκε µε ντιζελοκίνηση, ο άλλος ερειπωµένος των Πολογιώργηδων Σταθουδάκηδων αλλά και του Κουτσού (Μπουντουράκη ) που επίσης λειτούργησε µε ντιζελοκίνηση. Πιο ενδιαφέρον είναι αυτός που ευρίσκεται στην Αγία Τριάδα Εµπροσνέρου µε δυο κουτούτα.

Στο κέντρο των Βρυσών ο Σάββα Πασάς ηπειρώτης γιατρός διοικητής του Λιβά των Σφακίων οικοδόµησε τρίτοξη γέφυρα που βοµβαρδίστηκε από τους Γερµανούς στη Μάχη της Κρήτης και τελικά κατέρρευσε στην πληµµύρα της 4 Νοέµβρη 1943.Η σηµερινή είναι κατασκευασµένη µε το σχέδιο Μάρσαλ και χρήζει συντήρησης.

Επί Κρητικής πολιτείας στο ∆αφνοµούρι κατασκευάστηκε µονότοξη γέφυρα η γνωστή του Κουτσού που χρήζει επισκευής.

∆ίπλα στο ∆ηµαρχείο είχε επίσης υποδοµηθεί µονότοξη γέφυρα από τον εργολάβο Μιχελακάκη που αργότερα ανακατασκευάστηκε µε µπετόν από τον Μιχάλη τον Αγγελάκη µε δαπάνη της κοινότητας γιατί θεωρήθηκε ότι είχε στατικά προβλήµατα .

Το σηµείο αυτό αποτέλεσε το τριεθνές επί Κρητικής Πολιτείας αφού εκεί συναντιούνταν οι τέως ∆ήµοι Φρε ,Γεωργιούπολης-Μαθέ και Βάµου.

Η γέφυρα του Μετοχιού οικοδοµείται επίσης γύρο στο 1962.Τέλος η εµβληµατική Ελληνική Καµάρα ελληνορωµαϊκών χρόνων στον κόµβο της εθνικής µε τραγούδι ανάλογο του Γιοφυριού της Άρτας και λειτουργεία ορυχείου λιθάνθρακα δίπλα της περίπου στα 1965.

ΑΓΑΛΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΟΜΕΣ

– ΑΓΩΝΕΣ

Το άγαλµα του Κανακάκη από τη σειρά «Κρητικός εποίει» µε τον αγέρωχο βρακοφόρο που κοιτάζει τους καπνούς από το καιόµενο Σεράγιο του Βάµου, παραπέµπει ευθέως στην Επανάσταση των Μεταπολιτευτικών και εγκαινιάστηκε στις 2 Μάη του 1945 από τον τέως Αρµοστή Γεώργιο και τη Μαρία Βοναπάρτη, ενώ στα εγκαίνια της προτοµής του Μανούσου Κούνδουρου παρευρέθηκε ο γιος τους πρίγκιπας Πέτρος. Αργότερα εγκαινιάστηκε και η προτοµή του Ιωσήφ Λεκανίδη γραµµατέα της Μεταπολιτευτικής.

Υπάρχουν ακόµη οι προτοµές του δικηγόρου Ανδρέα Παύλου Πολέντα γραµµατέα της ΑΕΑΚ, και του κουµπάρου του Μεγαλακάκη Μανούσου που εκτελέστηκαν στην Αγιά από τους Γερµανούς µαζί µε τον ∆ωδεκανήσιο Ευαγγέλου ασυρµατιστή.

Σαν πέρασµα οι Βρύσες απετέλεσαν διαχρονικά χώρο στρατοπέδευσης και λόγω των άφθονων πηγών τους. Ακόµη συχνά βρίσκονται οστά που δηλώνουν νεκρούς κυρίως στρατιώτες.

Στις Βρύσες στα 1866 Αύγουστο έχουµε τη µια από τις δυο όλες κι όλες νικηφόρες µάχες των Ελλήνων σε όλη την Επανάσταση .Η άλλη είναι η µάχη της Καντάνου. Στη µάχη αυτή που τιµάται κάθε χρόνο σκοτώθηκε και ο Νεράντζης οπλαρχηγός από το Στύλο.

Η άλλη στα 1897 επίσης κατέληξε σε πανωλεθρία των Τούρκων γύρω από τη σηµερινή πλατεία που έφυγαν σώοι ελλείψει πυροµαχικών των επαναστατών από τη Λιοφύτα στο Βάµο. Ο ακαδηµαϊκός Κοντουσόπουλος ,επίτιµος ∆ηµότης της Κοινότητας Βρυσών, έχει καταγράψει τον Ιωσήφ Κουκιανάκη σε σχετική λαϊκή ρίµα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Με τα Νέα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια θα πρέπει να προβλεφθεί πολεοδοµικά ανάπτυξη του οικισµού σε όγκο. ∆εν µπορεί να αναπτύσσεται εκατέρωθεν της οδού και µόνο .Αν η πλατεία επεκταθεί νοτιότερα από τη συµβολή των δυο ποταµών προς τα περιβόλια θα αποτελέσει µια πλατεία µοναδική σε όλο το νησί και θα δηµιουργήσει νέα οικόπεδα.

Επίσης τα Μετόχια θα πρέπει να αποτελέσουν αυτόνοµους οικισµούς δεδοµένης της σηµαντικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τους και του ιστορικού τους ρόλου.

Ήδη από τα 1841 ο Μουσταφά Πασάς ελπίζοντας ότι θα ηγεµονεύσει στην Κρήτη κατά το πρότυπα της Σάµου και µε τις υποσχέσεις των Εγγλέζων , χαλάρωσε την πολιτική του έναντι των Ελλήνων κι επέτρεψε στους Σφακιανούς να αγοράζουν περιουσίες των έγκλειστων στα κάστρα Οθωµανών. Με αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός αποδυνάµωνε πληθυσµιακά τα Σφακιά κι από την άλλη θα ήλεγχε καλύτερα του ¨κατωµερήτες «Σφακιανούς». Τότε τα Μετόχια, ο Αποκόρωνας και τα Ρεθυµνιώτικα κατακλειστήκαν από Σφακιανές οικογένειες.

Οι οικισµοί αυτοί καταστράφηκαν στα 1866 µαζί µε το Καρύδι αλλά ανέκαµψαν σύντοµα. Στις µέρες µας επλήγησαν από τη µετανάστευση εσωτερική και µη όταν στερούντο νερού , ηλεκτρικού και οδικής πρόσβασης.

Σήµερα µπορούν να αξιοποιηθούν και να διασωθούν.

Αν επίσης προχωρήσουν ανασκαφές στους εντοπισµένους αρχαιολογικούς χώρους θα δούµε και άλλου επιπέδου ανάπτυξη για τους κατοίκους σε ταχύς ρυθµούς.

*Ο Σταύρος Ζώης είναι εκπαιδευτικός, δηµοτικός σύµβουλος Αποκορώνου