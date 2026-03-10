menu
Βροχή με το “τουλούμι” στη Σαμαριά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

»Σε περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις ήταν κοντά ή και χαμηλότερες από τις κλιματικές τιμές

 

 

Η Σαμαριά ήταν στις περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια του Xειμώνα.

Οπως γνωστοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr, από αυξημένα
ύψη βροχής σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας χαρακτηρίστηκε ο χειμώνας 2025-2026 (Δεκέμβριος 2025-Φεβρουάριος 2026).

Οπως προέκυψε από δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Ε.Α.Α., το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό Θεοδώριανα Άρτας με 1.580 χιλιοστά, ενώ πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν επίσης στη Μεγαλόχαρη Άρτας (1.367 χιλιοστά), στο Ζωτικό Ιωαννίνων (1.338 χιλιοστά) και στη Σαμαριά-Ξυλόσκαλο Χανίων (1.269 χιλιοστά).
«Η σύγκριση των συνολικών υψών βροχής με τις κλιματικές τιμές της περιόδου αναφοράς 2010-2019 δείχνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά αυξημένες. Σε αρκετούς σταθμούς της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της τάξης του 100- 130% (υπερδιπλάσια ποσά) σε σχέση με τις κλιματικές τιμές. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Μόρνου το συνολικό ύψος βροχής για τη χειμερινή περίοδο ήταν περίπου 60-70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς.
Αντίθετα, σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις ήταν κοντά ή και χαμηλότερες από τις κλιματικές τιμές», αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ και προσθέτει ότι συνολικά αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ιδιαίτερα υγρός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σε περιοχές της νότιας
νησιωτικής χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν πιο περιορισμένες.

