Βρήκαν είσοδο και… µπήκαν!

Κλειστός ήταν χθες και προχθές ο χώρος στάθµευσης στο οικόπεδο της πρώην ΑΒΕΑ καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην είσοδό του. Οι οδηγοί βέβαια ακολουθώντας την παροιµία “το καλό το παλικάρι, ξέρει και άλλο µονοπάτι” εντόπισαν ένα σηµείο όπου η διέλευση ήταν δυνατή έτσι απόγευµα Κυριακής ο χώρος στάθµευσης ήταν γεµάτος ΙΧ. Αυτό καταδεικνύει τις ανάγκες για θέσεις στάθµευσης γύρω από την παλιά πόλη που έχουν αυξηθεί για µια σειρά από λόγους.

Παράλληλα όµως πρέπει να ειπωθεί πως ο συγκεκριµένος χώρος αγοράστηκε και µάλιστα πολύ ακριβά από το ∆ήµο Χανίων για να γίνει πάρκο και παιδική χαρά, ένας δηµόσιος χώρος που χρειάζεται η Νέα Χώρα, µια προοπτική που όπως φαίνεται µπαίνει στις “καλένδες”.

Όπως στις “καλένδες” έχουν µπει οι αναφορές του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου για έλλειµµα 300 στρεµµάτων πρασίνου στον οικιστικό ιστό των Χανίων, ένα ζήτηµα το οποίο η δηµοτική Aρχή συνειδητά υποβαθµίζει καθώς όπως δείχνει η πρακτική της έχει δικά της, άλλα σχέδια, πέρα από όσα προτείνουν οι εξειδικευµένοι επιστήµονες.