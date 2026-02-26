Βρέθηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί απο την 8 Ιανουαρίου στην Πάτρα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, μετά το στίγμα του κινητού της που είχε εντοπιστεί στις 9 Φεβρουάριου στο Βερολίνο, οι γερμανικές αρχές τις τελευταίες δύο βδομάδες, βρίσκονταν πολύ κοντά στα ίχνη της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε σε σπίτι, είναι καλά στην υγεία της

και μεταφέρθηκε σε δομή προστασίας, στο Βερολίνο, καθώς είναι ανήλικη.

Οι αρχές της Γερμανίας άμεσα ενημέρωσαν τους αστυνομικούς του ανηλίκων Αχαΐας που είχαν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της όλο αυτό το διάστημα.

Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε την Λόρα.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισή της οι αστυνομικές αρχές έκλιναν στο σενάριο ότι η 16χρονης Λόρα είχεφύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα στη Γερμανία. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη 16χρονη -τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της- να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Η 16χρονη προέκυψε ότι, την ημέρα που έφυγε από το Ρίο, έφτασε με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδή, κοντά στα νοσοκομείο «Παίδων», έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο με γερμανικής εταιρεία για τη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της και όπως όλα δείχνουν πέταξε για Γερμανία και συγκεκριμένα για το Αμβούργο εκεί όπου ζούσε με τους γονείς της πριν έλθουν στην Ελλάδα.