Βρέθηκε η Πολωνέζα που είχε χαθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ζευγαριού από την Πολωνία, λίγα μόλις λεπτά μετά την προσγείωση της πτήσης τους στο αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” του Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το ζευγάρι έφτασε στο Ηράκλειο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και ενώ ο σύζυγος είχε αποβιβαστεί και περίμενε τη 42χρονη σύζυγό του που δεν εμφανιζόταν, έλαβε μήνυμα από την ίδια ότι “επιστρέφει στην Πολωνία”.

Ο ίδιος έσπευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα αναφέροντας το γεγονός της εξαφάνισης και εξηγώντας ότι η 42χρονη αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας για το οποίο λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Μολονότι αναζητήθηκε άμεσα η 42χρονη Πολωνέζα τα ίχνη της είχαν χαθεί.

Αρκετές ώρες αργότερα, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο ΑΤ Αερολιμένα και γνωστοποίησαν στους αστυνομικούς ότι η 42χρονη βρέθηκε, είναι καλά στην υγεία της και επιστρέφουν στην πατρίδα τους.