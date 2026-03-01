Βρετανός υπουργός Άμυνας: Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι με στόχο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Δύο ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου η Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις αναχαίτισαν οι βρετανικές δυνάμεις, όπως έκανε γνωστό ,όπως μεταδίδει το cnn.gr, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι.