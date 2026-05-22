Βρετανός αλπινιστής έφθασε στην κορυφή του Έβερεστ για 20η φορά σημειώνοντας ρεκόρ

Ο Βρετανός αλπινιστής Κέντον Κουλ, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ανέβηκε σήμερα στην κορυφή του Έβερεστ για 20η φορά καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ για τις περισσότερες αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου από μη Νεπαλέζο ορειβάτη.

«Μάθαμε ότι έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε στο AFP ο Κιμ Λαλ Γκαουτάμ, κυβερνητικός αξιωματούχος, από τoν κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού.

Από την έναρξη της εαρινής αναρριχητικής περιόδου (Απρίλιος-Ιούνιος), περισσότεροι από 600 ορειβάτες έχουν φτάσει στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου (8.849 μ.).

Ο Κέντον Κουλ, οδηγός βουνού, ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή των Ιμαλαΐων το 2004, ένα κατόρθωμα που έκτοτε επαναλαμβάνει σχεδόν κάθε χρόνο μαζί με πελάτες του.

Αφού υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα στη διάρκεια ορειβασίας το 1996, ο Βρετανός ορειβάτης πίστευε ότι δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά χωρίς βοήθεια λόγω καταγμάτων και στις δύο φτέρνες.

Σε μια συνέντευξη του 2022 στο AFP, μετά την 16η ανάβασή του, δήλωσε ότι το ρεκόρ του «δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό» σε σύγκριση με τα επιτεύγματα των Νεπαλέζων ορειβατών.

Τουλάχιστον επτά από αυτούς έχουν κατακτήσει περισσότερες από 20 κορυφές.

Ο Νεπαλέζος αλπινιστής Κάμι Ρίτα Σέρπα, 56 ετών, με το παρατσούκλι «ο άνθρωπος του Έβερεστ», έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ για 32η φορά στις 17 Μαΐου, καταρρίπτοντας προηγούμενο δικό του ρεκόρ.

Η Λάκπα Σέρπα, 52 ετών, επίσης κατέρριψε το δικό της ρεκόρ στην κατηγορία των γυναικών με 11η ανάβαση επίσης στις 17 Μαΐου.

Η χώρα εξέδωσε 492 άδειες αναρρίχησης στο Έβερεστ, αριθμός ρεκόρ, αυτή τη σεζόν, και ένα πραγματικό χωριό σκηνών στήθηκε στους πρόποδες του βουνού για να φιλοξενήσει τους ορειβάτες και τους σέρπα που τους βοηθούν.

Αριθμός ρεκόρ 275 ορειβατών έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ την Τετάρτη από την πλευρά του Νεπάλ, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού.

Αυτά τα κύματα ορειβατών που ξεκινούν ταυτόχρονα για να κατακτήσουν την υψηλότερη κορυφή του κόσμου έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον συνωστισμό στο βουνό, ειδικά δεδομένου του μικρού ανοίγματος καλοκαιρίας που επιτρέπει την προσπάθεια ανάβασης.

Από την έναρξη της σεζόν, τρεις Νεπαλέζοι ορειβάτες που συμμετείχαν σε αποστολές έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η κορυφή του Έβερεστ κατακτήθηκε επίσημα για πρώτη φορά στις 29 Μαΐου 1953 από τον Νεοζηλανδό σερ Έντμουντ Χίλαρι και τον Νεπαλέζο Σέρπα Τένζινγκ Νόρκαϊ.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

