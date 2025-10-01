menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Βρετανία: Ποινές κάθειρξης 174 ετών επιβλήθηκαν σε επτά άνδρες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά δύο ευάλωτες ανήλικες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Επτά άνδρες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά δύο ευάλωτα κορίτσια στη βόρεια Αγγλία καταδικάστηκαν σήμερα από δικαστήριο του Μάντσεστερ σε συνολική ποινή κάθειρξης 174 ετών, σε μία από τις υποθέσεις των «συμμοριών αποπλάνησης» ανηλίκων που συγκλονίζουν τα τελευταία χρόνια τη Βρετανία.

Οι άνδρες κρίθηκαν ένοχοι τον Ιούνιο για συνολικά 50 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και 30 βιασμούς, τους οποίους διέπραξαν μεταξύ 2001-2006.

Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν σήμερα κυμαίνονται από 12 έως 35 χρόνια κάθειρξης.

«Αυτά τα δύο κορίτσια ήταν εξαιρετικά ευάλωτα (…) τα έδιναν ο ένας στον άλλο για σεξουαλικούς σκοπούς, τα κακομεταχειρίζονταν, τα εξευτέλιζαν και μετά τα απέρριπταν» είπε ο δικαστής Τζόναθαν Σίλι.

Ο αρχηγός της ομάδας, ο Μοχάμεντ Ζαχίντ, ένας άνδρας 65 ετών γεννημένος στο Πακιστάν, καταδικάστηκε στη βαρύτερη ποινή, 35 χρόνια κάθειρξης. Ο Ζαχίντ πουλούσε εσώρουχα σε μια αγορά του Ροκντέιλ, στη βόρεια Αγγλία, και αποπλανούσε έφηβες, υποσχόμενος ότι θα τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά, σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές συνευρέσεις. Ο Κασίρ Μπασίρ, 50 ετών, καταδικάστηκε ερήμην σε κάθειρξη 29 ετών και ο Μουστάκ Άχμεντ, 67 ετών, σε κάθειρξη 27 ετών.

Ο εισαγγελέας Ροσάνο Σκαμαρντέλα είπε στους ενόρκους κατά την έναρξη της δίκης ότι τα δύο κορίτσια ήταν γνωστά στις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν αποτελούσε μυστικό ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις με ηλικιωμένους άνδρες από τη Νότια Ασία, όπως ήταν οι κατηγορούμενοι.

Σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, επί πολλές δεκαετίες, ομάδες ανδρών, συχνά πακιστανικής καταγωγής, εκμεταλλεύονταν νεαρά κορίτσια, συνήθως προερχόμενα από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Περισσότεροι από 100 άνδρες έχουν ήδη καταδικαστεί και τα θύματα υπολογίζεται ότι ήταν πολλές χιλιάδες. Η αστυνομία και οι κοινωνικές υπηρεσίες επικρίθηκαν σφοδρά επειδή δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τις ανήλικες.

Το σκάνδαλο επέστρεψε στην πολιτική επικαιρότητα της Βρετανίας φέτος, μετά τις επικρίσεις του Έλον Μασκ σε βάρος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι δεν αντιμετώπισε το σκάνδαλο την εποχή που ήταν γενικός εισαγγελέας της Βρετανίας, κάτι που ο Εργατικός πρωθυπουργός απέρριψε με οργή. Τον Ιούνιο ανακοίνωσε ότι θα δεχτεί τη σύσταση για διεξαγωγή πανεθνικής έρευνας για αυτές τις «συμμορίες αποπλάνησης» που κακοποίησαν σεξουαλικά χιλιάδες ανήλικες.

Το 2014 μια αντίστοιχη έρευνα διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 1.400 παιδιά έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην πόλη Ρόδεραμ της βόρειας Αγγλίας μεταξύ 1997-2013. Οι περισσότεροι από τους δράστες ήταν πακιστανικής καταγωγής και σε ορισμένες περιπτώσεις οι τοπικοί αξιωματούχοι ή οι υπηρεσίες δίσταζαν να προσδιορίσουν την καταγωγή τους για να μην βλάψουν την κοινωνική συνοχή ή για να μην θεωρηθούν ρατσιστές.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum