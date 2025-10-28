menu
Πολιτισμός

Βρετανία: Πέθανε στα 93 της χρόνια η ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, που ήταν περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της ως Σίμπιλ Φόλτι στην κωμική σειρά “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), πέθανε σε ηλικία 93 ετών, αναφέρουν οι γιοί της σε σημερινή τους ανακοίνωση.

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας υποδύθηκε πολλούς ρόλους από την δεκαετία του 50′, μέχρι που ανέλαβε τον ρόλο της Σίμπιλ, της συζύγου του Τζον Κλιζ, και εμφανίστηκε σε δύο σεζόν της κωμικής σειράς “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), το 1975 και το 1979.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ επί 61 χρόνια. Ο Γουέστ πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο.

