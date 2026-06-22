Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι αποδέχεται την θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών πως απαιτείται νέα ηγεσία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε διάγγελμά του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού καθ’ όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή του βρετανικού κοινοβουλίου.

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να το οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. ‘Ακουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την αποδέχομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.