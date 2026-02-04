menu
Διεθνή

Βρετανία: Ο Άντριου εγκατέλειψε την κατοικία του στο Ουίνδσορ μέσα στη νύχτα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, εγκατέλειψε την κατοικία του στο Ουίνδσορ, επιβεβαίωσε σήμερα πηγή του παλατιού, έπειτα από τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 65χρονος Άντριου, ο οποίος έχει χάσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ήλπιζε να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα στο Royal Lodge, την κατοικία του στο Ουίνδσορ επί δεκαετίες , όπως αναφέρει δημοσίευμα της Sun, αλλά έφυγε το βράδυ της Δευτέρας ώστε να μην γίνει ευρέως αντιληπτός και μετακόμισε στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, μια έκταση που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

Βασιλική πηγή επιβεβαίωσε ότι πλέον μένει εκεί, αλλά είπε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες πιθανόν να επισκέπτεται σποραδικά το Ουίνδσορ μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβατική φάση.

“Μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπστιν, τού έγινε σαφές ότι ήρθε η ώρα για να φύγει”, έγραψε η Sun επικαλούμενη φίλο του.

“Ήταν τόσο εξευτελιστικό για εκείνον το ότι έφυγε ώστε επέλεξε να το κάνει μέσα στο σκοτάδι”, είπε η ίδια πηγή.

Τον Οκτώβριο, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον Άντριου και είπε ότι θα τον απομακρύνει από το Ουίνδσορ μετά την αποκάλυψη λεπτομερειών για τη σχέση του με τον Έπστιν.

Ο βασιλιάς έχει επίσης δηλώσει ότι στέκεται στο πλευρό των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα νέα έγγραφα που συνδέονται με τον Έπστιν, περιλαμβανομένων emails απ΄όπου προκύπτει ότι ο Άντριου διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον Έπστιν για περισσότερα από δύο χρόνια αφότου ο αποθανών χρηματιστής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο Άντριου αρνείται κάθε εμπλοκή του και στο παρελθόν είχε διαψεύσει ότι είχε σχέσεις με τον Έπστιν μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 με εξαίρεση μια επίσκεψή του το 2010 στη Νέα Υόρκη «για να διακόψουν τις σχέσεις τους».

