Βρετανία: Κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολλέγιο – Ένας νεκρός φοιτητής

Κρούσματα μηνιγγίτιδας καταγράφηκαν στην κομητεία Μπέρκσιρ της νότιας Αγγλίας, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του κι άλλοι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολλέγιο της περιοχής. Σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα μηνιγγίτιδας, έχουν προσφερθεί αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους.

Παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολλέγιο Χένλι, συμπληρώνοντας πως οι υγειονομικές αρχές έχουν έρθει σε επικοινωνία με όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του.