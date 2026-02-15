Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία: Ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία είναι πεπεισμένες, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι ο αποθανών επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με θανατηφόρο τοξίνη στη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα των πέντε κυβερνήσεων που βασίστηκε στην ανάλυση δειγμάτων από το πτώμα του Ναβάλνι, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Λονδίνο στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι από την εξέταση επιβεβαιώνεται “οριστικά” η παρουσία μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδη βάτραχο που συναντάται στη Νότια Αμερική και δεν υπάρχει στη Ρωσία.

«Μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη για να στοχοθετήσει τον Ναβάλνι ενώ κρατούνταν σε ρωσική φυλακή στη Σιβηρία», προστίθεται στην ανακοίνωση που θεωρεί τη Μόσχα «υπεύθυνη για τον θάνατό του».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση αυτή, η χήρα του, η Γιούλια Ναβάλναγια, δήλωσε ότι η «δολοφονία» του έχει πλέον «αποδειχθεί επιστημονικά». «Πριν από δύο χρόνια είπα: ‘Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον άντρα μου’. Και σήμερα αυτά τα λόγια έχουν γίνει επιστημονικά αποδεδειγμένο γεγονός», δήλωσε.

Οι ευρωπαϊκές αυτές χώρες εξηγούν ότι «μια συστηματική συνεργασία επιβεβαίωσε, μέσω εργαστηριακής ανάλυσης, ότι η θανατηφόρα τοξίνη που βρέθηκε στο δέρμα των βατράχων του Ισημερινού (επιβατιδίνη) ανιχνεύθηκε σε δείγματα που ελήφθησαν από το σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι».

Προσθέτουν ότι αυτή η τοξίνη «πολύ πιθανόν να προκάλεσε τον θάνατό του». Έχουν επίσης καταγγείλει στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) τη δηλητηρίαση.

Η Μόσχα δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι ο Ναβάλνι ήταν στόχος απόπειρας δολοφονίας, ούτε έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εργαστηριακών αναλύσεων που ταυτοποίησαν το δηλητήριο, αντίθετα έκανε λόγο για δυτική συνωμοσία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό σχολίασε επίσης το θέμα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει βιολογικά όπλα εναντίον του ίδιου του λαού του για να διατηρήσει την εξουσία», είπε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία «αποτίει φόρο τιμής σε αυτή την προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, που δολοφονήθηκε για τον αγώνα της για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία».

Στην ανακοίνωσή τους, οι πέντε χώρες εξέφρασαν την «ανησυχία τους ότι η Ρωσία δεν έχει καταστρέψει όλα τα χημικά της όπλα», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι παραβίασε τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα.