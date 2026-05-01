Βρετανία: Φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα

Σε «σοβαρό» από «σημαντικό» αύξησε χθες η Βρετανία το επίπεδο τρομοκρατικής απειλή.
Οι δύο τραυματίες της επίθεσης στο Γκόλντερς Γκριν, μια συνοικία όπου ζει μεγάλη κοινότητα εβραίων, είναι ο 34χρονος Σλόιμε Ραντ και ο 76χρονος Μόσε Σάιν. Και οι δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τον ραβίνο Λέβι Σαπίρο, ο Ραντ έχει ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ ο Σάιν εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Ο Σουλεϊμάν, ένας Βρετανός πολίτης με καταγωγή από τη Σομαλία που έφτασε στη χώρα τη δεκαετία του 1990 όταν ήταν παιδί, συνελήφθη στο σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, είχε παραπεμφθεί σε κυβερνητικό πρόγραμμα πρόληψης του εξτρεμισμού το 2022, αλλά η υπόθεσή του μπήκε στο αρχείο αργότερα το ίδιο έτος.