Βρετανία: Φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε «σοβαρό» από «σημαντικό» αύξησε χθες η Βρετανία το επίπεδο τρομοκρατικής απειλή.

Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμίδα, που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί τους επόμενους έξι μήνες, με την κυβέρνηση να επικαλείται την άνοδο «της ισλαμιστικής και της ακροδεξιάς απειλής».
Στο μεταξύ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έναν 45χρονο άνδρα για την αντισημιτική επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Βρετανίας.
Όπως μεταδίδει το CNN,o Έσα Σουλεϊμάν κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού όπλου σε δημόσιο χώρο για την επίθεση εναντίον δύο εβραίων στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας αναφορικά με ένα άλλο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης την Τετάρτη σε άλλο προάστιο του Λονδίνου.

Οι δύο τραυματίες της επίθεσης στο Γκόλντερς Γκριν, μια συνοικία όπου ζει μεγάλη κοινότητα εβραίων, είναι ο 34χρονος Σλόιμε Ραντ και ο 76χρονος Μόσε Σάιν. Και οι δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τον ραβίνο Λέβι Σαπίρο, ο Ραντ έχει ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ ο Σάιν εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο Σουλεϊμάν, ένας Βρετανός πολίτης με καταγωγή από τη Σομαλία που έφτασε στη χώρα τη δεκαετία του 1990 όταν ήταν παιδί, συνελήφθη στο σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, είχε παραπεμφθεί σε κυβερνητικό πρόγραμμα πρόληψης του εξτρεμισμού το 2022, αλλά η υπόθεσή του μπήκε στο αρχείο αργότερα το ίδιο έτος.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

