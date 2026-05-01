Βρετανία: Φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα

Στο μεταξύ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έναν 45χρονο άνδρα για την αντισημιτική επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Βρετανίας.

Όπως μεταδίδει το CNN ,o Έσα Σουλεϊμάν κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού όπλου σε δημόσιο χώρο για την επίθεση εναντίον δύο εβραίων στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας αναφορικά με ένα άλλο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης την Τετάρτη σε άλλο προάστιο του Λονδίνου.

Οι δύο τραυματίες της επίθεσης στο Γκόλντερς Γκριν, μια συνοικία όπου ζει μεγάλη κοινότητα εβραίων, είναι ο 34χρονος Σλόιμε Ραντ και ο 76χρονος Μόσε Σάιν. Και οι δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τον ραβίνο Λέβι Σαπίρο, ο Ραντ έχει ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ ο Σάιν εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο Σουλεϊμάν, ένας Βρετανός πολίτης με καταγωγή από τη Σομαλία που έφτασε στη χώρα τη δεκαετία του 1990 όταν ήταν παιδί, συνελήφθη στο σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, είχε παραπεμφθεί σε κυβερνητικό πρόγραμμα πρόληψης του εξτρεμισμού το 2022, αλλά η υπόθεσή του μπήκε στο αρχείο αργότερα το ίδιο έτος.