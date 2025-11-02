menu
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Διεθνή

Βρετανία: Δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική η επίθεση με μαχαίρι, ανακοίνωσε η αστυνομία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η χθεσινή επίθεση που έγινε με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ οι δύο Βρετανοί που έχουν συλληφθεί θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

“ Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας”, δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος έγχρωμος με βρετανική υπηκοότητα και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.

