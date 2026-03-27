Βρέφος 10 μηνών με ενδείξεις κακοποίησης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σοβαρή υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές και αστυνομικές αρχές αποκαλύφθηκε μετά τη διακομιδή βρέφους 10 μηνών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο Πύργου με πολλαπλά τραύματα, παλαιά και νέα κατάγματα, καθώς και σημάδια που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, παραπέμπουν σε κακοποίηση, ενώ η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτώντας εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το παιδάκι εμφανίστηκε με τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Το παιδί εξετάσθηκε από τους γιατρούς όπου διαπιστώθηκαν τα τραύματά του, ωστόσο η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά, την Δευτέρα 16 Μαρτίου με συνοδεία αστυνομικών μητέρα και βρέφος επέστρεψαν στο νοσοκομείο Πύργου. Επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

