Βραβεύτηκε ο Δήμος Φαιστού

Ο Δήμος Φαιστού συμμετείχε στο 1ο Forum «The Project DO IT GREEN – Ανακύκλωση για ένα Βιώσιμο Μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, υπό την οργάνωση της DS Partners, με την συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων, επιστημόνων και φορέων απ’ όλη την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια του διήμερου Forum, ο Δήμος Φαιστού έλαβε βραβείο για τις καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανακύκλωσης, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που γίνονται σταδιακά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών.

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Φαιστού, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο, στο πάνελ «Δήμοι σε Δράση – Καλές Πρακτικές», παρουσίασε παραδείγματα πρωτοβουλιών και πρακτικών που υλοποιούνται από τη δημοτική αρχή.

Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε τέτοιες διοργανώσεις μας δίνει την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε ιδέες, να ανταλλάσσουμε πρακτικές μεταξύ των Δήμων και να προσπαθούμε να σχεδιάσουμε έναν πιο βιώσιμο τόπο. Η βράβευση αυτή είναι ένα θετικό πρόσημο στην προσπάθεια μας».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Γιώργος Ντισπυράκης, σημείωσε: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν σταθερή προτεραιότητα του Δήμου Φαιστού. Θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές, στους συνεργάτες μας και σε όλους όσοι καθημερινά συμμετέχουν έμπρακτα στη διαμόρφωση ενός «πράσινου» μέλλοντος για τον τόπο μας. Εύχομαι και πιστεύω ότι το forum «The Project DO IT GREEN – Ανακύκλωση για ένα Βιώσιμο Μέλλον» να γίνει θεσμός»»