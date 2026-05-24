Βραβεύτηκαν για την ευαισθησία τους μαθητές στο διαγωνισμό Δημιουργικής γραφής με θέμα τη Μ. Ασία

Η νοσταλγία για τις αλησμόνητες πατρίδες, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, η μετανάστευση στην Ελλάδα και οι σχέσεις με τους ντόπιους, όλα δοσμένα με ευαισθησία, αποτυπώθηκαν στα ποιήματα και τα διηγήματα των μαθητών που συμμετείχαν στον “ 1ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής” που οργάνωσε η Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος”.

Η απονομή των βραβείων έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν την επιτυχία του διαγωνισμού στον οποίο για πρώτη φορά πήραν μέρος μαθητές από 6 Δημοτικά, 12 Γυμνάσια και 4 Λύκεια, κατατέθηκαν συνολικά 51 ποιήματα και 59 διηγήματα .

Πηγή έμπνευσης για τα παιδιά αποτέλεσαν τα εκθέματα στο μουσείο της Αδελφότητας και ειδικότερα η εικόνα του Αγ. Ελευθερίου χωρισμένη στα δύο, η στεφανοθήκη του ζεύγους Μιχαήλ Καλφοπούλου και Ελένης Νικολαίδου, μια βαλίτσα.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

– ΒΡΑΒEIΑ: Μανώλης Σπαθαράκης 45ο Δ.Σ. Ηρακλείου, Νικολέτα Μεραμβελιωτάκη 45ο Δ.Σ. Ηρακλείου, Κατερίνα Μαρκουλάκη 7ο Πειραματικό Δ.Σ. Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Αντελίνα Καντεράκη 8 Δ.Σ. Χαίων, Ευτυχία Μιχαηλίδου 5ο Δ.Σ. Αγ. Νικολάου, Σπυρίδων Ζάχος Δ.Σ. Ναυστάθμου Κρήτης.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Ευχαριστή Στεφανουδάκη , Δ.Σ. Ναυστάθμου, Γρηγόρης Χαριτάκης Δ.Σ. Ναυστάθμου, Κύνθια Καφφέ 8ο Δ.Σ. Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Μαξίμη Στεφανουδάκη 1ο Δ.Σ. Ν. Κυδωνίας, Γιώργος Αναστασάκης Δ.Σ. Ναυστάθμου, Μιχαήλ Γάλλος Δ.Σ. Ναυστάθμου.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑ- ΓΥΜΝΑΣΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Αναστασία Νικολουδάκη , Ευαγγελία Μαρκογιαννάκη , Εμμιλιάνα Καρατζάκη όλες από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Μιράντα Τωμαδάκη, Σοφία Γαρεφαλάκη από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων και Ελένη- Φωτούλα Μυλοποταμιτάκη Μαλλιώτειο Γυμνάσιο Μελεσών.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑ- ΓΥΜΝΑΣΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Σωτήριος Ντοσκέας 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων, Ελένη – Άννα Μανουρά 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Ελένη Γερασιμιά Σάλτα 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Νικολέτα Μπικογιάννη 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων, Μιχαέλα Σκαμπαβία 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Μελίνα Σόι 2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑ- ΛΥΚΕΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Ελένη Γκαραγκούνου, Παναγιώτα Πιτσιγαυδάκη, Σοφία Μηχαηλία Γιαίτση, όλες από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Αναστασία Βενέτη, Μαρία Αγγελική Καμπουράκη, Εμμανουήλ Χαροντάκης όλοι από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑ- ΛΥΚΕΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Αφροδίτη Μαρνελάκη 4ο ΓΕΛ Χανίων, Παρασκευή Κοτσιφάκη Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων, Έλλη Βακάλη 4ο ΓΕΛ.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Ιωάννης Βερβαντίδης Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων, Δήμητρα Μαρκουλάκη Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων., Μαρία Νεκταρία Καλογερακη ΓΕΛ Κισσάμου.

Κριτική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας: Αραβανής Σπύρος Φιλόλογος, διδάκτωρ διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Μενδρινού Νεκταρία ποιήτρια, Τσιλιμένη Τασούλα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κριτική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Κακατσάκης Βαγγέλης, δάσκαλος- λογοτέχνης, Καραϊσκου Μαρία επίκουρη καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ντούλια Αθηνά επίκουρη καθηγήτρια παιδικής λογοτεχνίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τσίκα- Μαράκη Ηλέκτρα Έφορος Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος.

Οργανωτική Επιτροπή: Στέλλα Γκοζάνη- Χαριτάκη πρόεδρος Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος, Δότσος Παύλος πληροφορικός Πειραματικού Λυκείου, Καστρινάκη Αναστασία Διευθύντρια 7ου Πειραματικού, Βασίλης Οικονομίδης, καθηγητής προσχολικής αγωγής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φουντά Ελένη φιλόλογος.