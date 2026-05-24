Βραβεύτηκαν για την ευαισθησία τους μαθητές στο διαγωνισμό Δημιουργικής γραφής με θέμα τη Μ. Ασία

Γιώργος Κώνστας
Η νοσταλγία για τις αλησμόνητες πατρίδες, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, η μετανάστευση στην Ελλάδα και οι σχέσεις με τους ντόπιους, όλα δοσμένα με ευαισθησία, αποτυπώθηκαν στα ποιήματα και τα διηγήματα των μαθητών που συμμετείχαν στον “ 1ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής” που οργάνωσε η Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος”.

Η απονομή των βραβείων έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν την επιτυχία του διαγωνισμού στον οποίο για πρώτη φορά πήραν μέρος μαθητές από 6 Δημοτικά, 12 Γυμνάσια και 4 Λύκεια, κατατέθηκαν συνολικά 51 ποιήματα και 59 διηγήματα .

Πηγή έμπνευσης για τα παιδιά αποτέλεσαν τα εκθέματα στο μουσείο της Αδελφότητας και ειδικότερα η εικόνα του Αγ. Ελευθερίου χωρισμένη στα δύο, η στεφανοθήκη του ζεύγους Μιχαήλ Καλφοπούλου και Ελένης Νικολαίδου, μια βαλίτσα.

 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

– ΒΡΑΒEIΑ: Μανώλης Σπαθαράκης 45ο Δ.Σ. Ηρακλείου, Νικολέτα Μεραμβελιωτάκη 45ο Δ.Σ. Ηρακλείου, Κατερίνα Μαρκουλάκη 7ο Πειραματικό Δ.Σ. Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Αντελίνα Καντεράκη 8 Δ.Σ. Χαίων, Ευτυχία Μιχαηλίδου 5ο Δ.Σ. Αγ. Νικολάου, Σπυρίδων Ζάχος Δ.Σ. Ναυστάθμου Κρήτης.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Ευχαριστή Στεφανουδάκη , Δ.Σ. Ναυστάθμου, Γρηγόρης Χαριτάκης Δ.Σ. Ναυστάθμου, Κύνθια Καφφέ 8ο Δ.Σ. Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Μαξίμη Στεφανουδάκη 1ο Δ.Σ. Ν. Κυδωνίας, Γιώργος Αναστασάκης Δ.Σ. Ναυστάθμου, Μιχαήλ Γάλλος Δ.Σ. Ναυστάθμου.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑ- ΓΥΜΝΑΣΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Αναστασία Νικολουδάκη , Ευαγγελία Μαρκογιαννάκη , Εμμιλιάνα Καρατζάκη όλες από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Μιράντα Τωμαδάκη, Σοφία Γαρεφαλάκη από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων και Ελένη- Φωτούλα Μυλοποταμιτάκη Μαλλιώτειο Γυμνάσιο Μελεσών.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑ- ΓΥΜΝΑΣΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Σωτήριος Ντοσκέας 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων, Ελένη – Άννα Μανουρά 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Ελένη Γερασιμιά Σάλτα 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Νικολέτα Μπικογιάννη 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων, Μιχαέλα Σκαμπαβία 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Μελίνα Σόι 2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑ- ΛΥΚΕΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Ελένη Γκαραγκούνου, Παναγιώτα Πιτσιγαυδάκη, Σοφία Μηχαηλία Γιαίτση, όλες από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Αναστασία Βενέτη, Μαρία Αγγελική Καμπουράκη, Εμμανουήλ Χαροντάκης όλοι από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑ- ΛΥΚΕΙΑ:

– ΒΡΑΒΕΙΑ: Αφροδίτη Μαρνελάκη 4ο ΓΕΛ Χανίων, Παρασκευή Κοτσιφάκη Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων, Έλλη Βακάλη 4ο ΓΕΛ.

– ΕΠΑΙΝΟΙ: Ιωάννης Βερβαντίδης Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων, Δήμητρα Μαρκουλάκη Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων., Μαρία Νεκταρία Καλογερακη ΓΕΛ Κισσάμου.

Κριτική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας: Αραβανής Σπύρος Φιλόλογος, διδάκτωρ διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Μενδρινού Νεκταρία ποιήτρια, Τσιλιμένη Τασούλα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κριτική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Κακατσάκης Βαγγέλης, δάσκαλος- λογοτέχνης, Καραϊσκου Μαρία επίκουρη καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ντούλια Αθηνά επίκουρη καθηγήτρια παιδικής λογοτεχνίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τσίκα- Μαράκη Ηλέκτρα Έφορος Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος.

Οργανωτική Επιτροπή: Στέλλα Γκοζάνη- Χαριτάκη πρόεδρος Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος, Δότσος Παύλος πληροφορικός Πειραματικού Λυκείου, Καστρινάκη Αναστασία Διευθύντρια 7ου Πειραματικού, Βασίλης Οικονομίδης, καθηγητής προσχολικής αγωγής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φουντά Ελένη φιλόλογος.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

