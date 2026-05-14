Βράβευση Κρητικών εστιατορίων από το «Αθηνόραμα»

Κρητικά εστιατόρια βρέθηκαν ανάμεσα στους φετινούς βραβευμένους των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2026 του «αθηνοράματος», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της κρητικής γαστρονομίας στον πανελλαδικό χάρτη της υψηλής ελληνικής κουζίνας.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στην «Αίγλη Ζαππείου» βραβεύθηκαν από την Κρήτη τα εξής εστιατόρια:

-Elaia, Ξεν. «Kapsaliana Village», Καψαλιανά, 14,5/20

-Taverna Daios Cove, Ξεν. «Daios Cove Luxury Resort & Villas», Αγ. Νικόλαος, 14,5/20

-The Yacht Club, Ξεν. «Elounda Mare», Ελούντα, 14,5/20

–Αλέκος, Αρμένοι, 14/20

-Ο Λεβέντης​, Άνω Σταλός, 14/20

-Ονήσιμος, Πεζά, 14/20

-Πεσκέσι, Ηράκλειο, 14/20

-Χρυσόστομος, Χανιά, 14/20