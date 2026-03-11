menu
16.4 C
Chania
Τετάρτη, 11 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Βράβευση αθλητών ζίου ζίτσου από την ενορία Αγ. Γεωργίου Στερνών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στον Κεντρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Στερνών, η βράβευση των παιδιών της ενορίας που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου, εκπροσωπώντας τον Αθλητικό Σύλλογο “Κουρήτες”
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Στερνών: «Η Ενορία μας τίμησε τα παιδιά για την προσπάθεια, το ήθος και την αγωνιστικότητά τους, αναγνωρίζοντας την αξία του αθλητισμού στη διαμόρφωση χαρακτήρων και στην καλλιέργεια αξιών, όπως η πειθαρχία, η επιμονή και ο σεβασμός.
Τα παιδιά που βραβεύθηκαν είναι τα εξής: Ροκάκη Ιωάννα, Καμαριανάκης Διονύσης, Πατρελάκη Ελένη, Γρύλλη Ιωάννα, Πατρελάκης Μανώλης, Γραμματικού Ευγενία
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Δημήτρης Μπιτσαξής, εκπροσωπώντας τον Αθλητικό Σύλλογο “Κουρήτες”, καθώς και η καθηγήτρια των παιδιών των Στερνών κ. Μαρία Τσουρλάκη, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και καθοδήγηση των παιδιών.
Η ενορία μας στηρίζει πάντοτε τη νεολαία και κάθε υγιή δραστηριότητα που συμβάλλει στη σωστή διαπαιδαγώγηση και στην καλλιέργεια αξιών μέσα από τον αθλητισμό.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και να ευλογεί πάντοτε την πορεία τους.  Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum