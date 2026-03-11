Βράβευση αθλητών ζίου ζίτσου από την ενορία Αγ. Γεωργίου Στερνών

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στον Κεντρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Στερνών, η βράβευση των παιδιών της ενορίας που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου, εκπροσωπώντας τον Αθλητικό Σύλλογο “Κουρήτες”

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Στερνών: «Η Ενορία μας τίμησε τα παιδιά για την προσπάθεια, το ήθος και την αγωνιστικότητά τους, αναγνωρίζοντας την αξία του αθλητισμού στη διαμόρφωση χαρακτήρων και στην καλλιέργεια αξιών, όπως η πειθαρχία, η επιμονή και ο σεβασμός.

Τα παιδιά που βραβεύθηκαν είναι τα εξής: Ροκάκη Ιωάννα, Καμαριανάκης Διονύσης, Πατρελάκη Ελένη, Γρύλλη Ιωάννα, Πατρελάκης Μανώλης, Γραμματικού Ευγενία

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Δημήτρης Μπιτσαξής, εκπροσωπώντας τον Αθλητικό Σύλλογο “Κουρήτες”, καθώς και η καθηγήτρια των παιδιών των Στερνών κ. Μαρία Τσουρλάκη, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και καθοδήγηση των παιδιών.

Η ενορία μας στηρίζει πάντοτε τη νεολαία και κάθε υγιή δραστηριότητα που συμβάλλει στη σωστή διαπαιδαγώγηση και στην καλλιέργεια αξιών μέσα από τον αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και να ευλογεί πάντοτε την πορεία τους. Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου»