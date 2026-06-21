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Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
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Βραβεύσεις μαθητών από τη Μαθηματική Εταιρεία Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τελετή βράβευσης των διακριθέντων μαθητών της Π.Ε. Χανίων από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Παράρτημα Χανίων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

 

Με δήλωσή της στα “Χ.ν.” η πρόεδρος του Παραρτήματος Χανίων της Μαθηματικής Εταιρείας Χίλντα Καλαντζή υπογράμμισε ότι «βραβεύσαμε όπως κάθε χρόνο τα παιδιά του νομού Χανίων τα οποία διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους και στους Τοπικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας.Οι βραβεύσεις αφορούν 55 μαθητές και μαθήτριες από την ΣΤ’ Δημοτικού μέχρι την Γ’ Λυκείου με την πλειοψηφία να είναι αγόρια».

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο επίκουρος καθηγητής Μαρίνος Αναστασάκης  ο οποίος στην εισήγηση του εστίασε στα παράδοξα που συναντάμε κατά την ανάπτυξη μιας μαθηματικής σκέψης.

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε δηλώσεις μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό.

Ο Αλέξανδρος Μαρακάκης -Μαλεφάκης τόνισε: «Είμαι μαθητής της Α’ Γυμνασίου και θα μπω στη Β’ τώρα.στα εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου. Στον διαγωνισμό των μαθηματικών ήρθα δεύτερος έχοντας διαβάσει πάρα πολύ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το μέλλον μου επαγγελματικά θέλω να έχει .κάποια σχέση με τα μαθηματικά».

 

Η Δανάη Μαστραντωνάκη σημείωσε: «Είμαι 14 ετών  και πέρασα στην Γ’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Πέρασα κι εγώ στον διαγωνισμό και είμαι χαρούμενη. Τα μαθηματικά μου αρέσουν όπως και τα μουσικά όργανα αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα με τι θα ασχοληθώ επαγγελματικά».

Ο Γεώργιος Μητάκος δήλωσε: «Τελείωσα φέτος την  Γ’ Λυκείου στο Λύκειο της Νέας Κυδωνίας και ανήκω στους διακριθέντες του διαγωνισμού. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που τα κατάφερα. Φιλοδοξώ να  περάσω στο Πολυτεχνείο στην ειδικότητα ηλεκτρολόγος – μηχανικός, μηχανικός  υπολογιστών».

Από αριστερά η Άννα Τσιάρα σημείωσε: «Είμαι 18 ετών και τελείωσα την Γ’ Λυκείου στο Λύκειο Νέας Κυδωνίας. Δεν περίμενα πως θα είχα περάσει και χαίρομαι πολύ που πέρασα”.
Δεξιά η Γεωργία Συννεφάκη τόνισε: “ Κι εγώ τελείωσα την Γ’ Λυκείου αλλά στο Λύκειο Ακρωτηρίου.Για τον μαθηματικό διαγωνισμό για την πλάκα συμμετείχα και δεν περίμενα την διάκριση».

Η Εύα Γκολίκοβα τόνισε: «Είμαι μαθήτρια της Γ’ Λυκείου στα εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου και η επιτυχία μου στον μαθηματικό διαγωνισμό μου έδωσε μεγάλη ικανοποίηση. Τα μαθηματικά μου αρέσουν και θέλω να ακολουθήσω επαγγελματικά κάτι σχετικό με την τεχνολογία και τα μαθηματικά».

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