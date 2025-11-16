Βραβείο «Μιλτιάδη Καράτζη» από το ΙΤΕ

Με την απονομή του βραβείου «Μιλτιάδη Καράτζη» σε υποψήφιο διδάκτορα – ερευνητή του ΙΤΕ κορυφώνεται η εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην Αί- θουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και το όνομα του τιμώμενου θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο Τύπου.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την ανακήρυξη του ακαδη- μαϊκού και ομότιμου καθηγητή Χριστόφορου Χαραλα- μπάκη ως επίτιμου μέλους του Συλλόγου. Ο κ. Χαραλα- μπάκης θα παρουσιάσει ομιλία με θέμα «Περιπλανήσεις στον ωκεανό της ελληνικής γλώσσας». Θα ακολουθήσει η ομιλία του προέδρου του ΙΤΕ και καθηγητή Αστρο- φυσικής Βασίλειου Χαρμανδάρη με τίτλο «Αναζητώντας την αλήθεια με το φως!».

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Κατερίνα Ζωγραφιστού. Για πληροφορίες: Ζαχαρίας Καραταράκης 6945544778, 2810 324222 και Κατερίνα Ζωγραφιστού 6973026789.