Βραβεία Όσκαρ: Οι βραβεύσεις στις σημαντικότερες κατηγορίες

Ακολουθεί κατάλογος των βραβεύσεων στις σημαντικότερες κατηγορίες κατά την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οργανώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Χόλιγουντ από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου.
Καλύτερης ταινίας
«Μια μάχη μετά την άλλη»
Σκηνοθεσίας
Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»
Α΄ γυναικείου ρόλου
Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»
Α΄ ανδρικού ρόλου
Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»
Β΄ γυναικείου ρόλου
Έιμι Μάντιγκαν, Weapons
Β΄ ανδρικού ρόλου
Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»
Ξένης ταινίας
«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)
Καλύτερης ταινίας animation
ΚPop Demon Hunters
Καλύτερου ντοκιμαντέρ
Mr. Nobody against Putin
φωτ: (AP Photo/Chris Pizzello)