Βραβεία Όσκαρ: Οι βραβεύσεις στις σημαντικότερες κατηγορίες

Ακολουθεί κατάλογος των βραβεύσεων στις σημαντικότερες κατηγορίες κατά την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οργανώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Χόλιγουντ από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου.

Καλύτερης ταινίας

«Μια μάχη μετά την άλλη»

Σκηνοθεσίας

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικού ρόλου

Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ξένης ταινίας

«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)

Καλύτερης ταινίας animation

ΚPop Demon Hunters

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin

