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Βραβεία ελληνικού Animation

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η ελληνική κοινότητα του animation δίνει και φέτος το ετήσιο ραντεβού της στα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026, τη σηµαντικότερη θεσµική διοργάνωση αφιερωµένη στην εγχώρια τέχνη και παραγωγή κινουµένων σχεδίων. Η τελετή απονοµής θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας δηµιουργούς, επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα, εκπροσώπους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, παραγωγούς, φοιτητές και φίλους του animation.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ASIFA HELLAS Ελληνική Ένωση Κινουµένων Σχεδίων διοργανώνει για ακόµη µία χρονιά τα βραβεία, τιµώντας τους δηµιουργούς που διαµορφώνουν το παρόν και το µέλλον του ελληνικού animation και συµβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και στη διεθνή αναγνώρισή του.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα απονεµηθούν βραβεία στις κορυφαίες ελληνικές παραγωγές της χρονιάς στις ακόλουθες κατηγορίες: Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation «Στράτος Στασινός» (αφιερωµένο στη µνήµη του πρωτοπόρου δηµιουργού και παραγωγού Στράτου Στασινού), Βραβείο Σκηνοθεσίας, Βραβείο Σεναρίου, Βραβείο Μουσικής και Ηχητικού Σχεδιασµού, Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας Animation, Βραβείο Καλύτερης Κατά Παραγγελία Ταινίας & Τηλεοπτικής Σειράς Animation.
Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος θεσµοθετείται το Βραβείο Character Design, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του σχεδιασµού χαρακτήρων ως βασικού δηµιουργικού πυλώνα της τέχνης του animation.
Η Κριτική Επιτροπή των Βραβείων Ελληνικού Animation 2026 αποτελείται από τη Χρύσα Γκούµα, Programmer & Festival Coordinator στο Thessaloniki Animation Festival (TAF), την animator Αναστασία Παπαδοπούλου, την παραγωγό ∆ανάη Σπαθάρα, τον animator Γιάννη Χριστοφόρου και τη Laure Goasguen, International Curator της Αγοράς του ANIMASYROS.
Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο voice actor Ορέστης Μήλιος. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ακόµη η επίσηµη ελληνική αποστολή που θα συµµετάσχει στη φετινή διοργάνωση του Annecy International Animation Film Festival & Market, του µεγαλύτερου φεστιβάλ κινουµένων σχεδίων στον κόσµο, από τις 21 έως τις 27 Ιουνίου.
Ακολουθούν οι υποψηφιότητες για τα Ελληνικά Βραβεία Animation 2026:
– Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation «Στράτος Στασινός» 2026
13m2 / Αντώνης ∆ηµητρόπουλος
Dream / Σεµίραµις Μαµάτα
Holy Shit / Ταξιάρχης ∆εληγιάννης – Βασίλης Τσιουβάρας
Sins / Yeti Pictures
The Synthetic Age / ∆ηµήτρης Αρµενάκης
– Βραβείο Σκηνοθεσίας 2026
13m2 / Αντώνης ∆ηµητρόπουλος
50.000.000 Tons of Landscape / Στέφανος Ρόκος – Φωκίων Ξένος
Holy Shit / Ταξιάρχης ∆εληγιάννης – Βασίλης Τσιουβάρας
Sins / Yeti Pictures
The Synthetic Age / ∆ηµήτρης Αρµενάκης
– Βραβείο Σεναρίου 2026
Dream / Σεµίραµις Μαµάτα
Holy Shit / Ταξιάρχης ∆εληγιάννης – Βασίλης Τσιουβάρας
I THINK ARTISTS AND POLITICIANS ARE VERY SIMILAR THINGS / Νικόλας Πρωτόπαππας
Sins / Yeti Pictures
The Synthetic Age / ∆ηµήτρης Αρµενάκης
– Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής και Ηχητικού Σχεδιασµού 2026
50.000.000 Tons of Landscape / Jim Sclavounos
Holy Shit / Στράτος ∆ιαµαντής – Κώστας Ντόκος
Sins / Στράτος ∆ιαµαντής – Αντώνης Γεωργού
The Synthetic Age / Will Turner – Στέλιος Κουπετώρης
The Water of The Sun / Αποστόλης Κουτσογιάννης
– Βραβείο Character Design 2026
13m2 / Αντώνης ∆ηµητρόπουλος
The Synthetic Age / ∆ηµήτρης Αρµενάκης
ROE / Χλόη Ατζακά
How Smart Are Crows? / Κώστας Φιρινίδης
TOK TOK / Χριστίνα Ανδρουλακάκη – ∆ήµητρα Μακρυκωστα – Βασίλης Μανιάτης
– Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας Animation 2026
AL AMAL (A Journey of Hope) / Thomas Kunstler
I Killed a Worm / ∆έσποινα Μαρκάκη – Patricia Seriniyom
Mama’s Little One / Μαρία Αρετή Ανδρουλάκη
Προικοσύµφωνο / Έλενα Γαζή – Dolan Bailey – Alejandra Diaz – Leonardo Dal Fabbro
ROE / Χλόη Ατζακά
– Βραβείο Καλύτερης Κατά Παραγγελία Ταινίας & Τηλεοπτικής Σειράς Animation 2026
Hellenic Places / ANIMASYROS Productions
How Smart Are Crows? / Ίριδα Ζιόγκα
TIFF 66 / Στέφανος Ρόκος – Φωκίων Ξένος
Το Καλό Επιστρέφει / ∆άφνη Ξουράφη
TOK TOK / White Fox

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