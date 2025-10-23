Βραδιά πιάνου στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 20:30 το Καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων θα φιλοξενήσει τον Αστέριο Παπασταματάκη σε μία βραδιά πιάνου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Αστέριος Παπασταματάκης γεννήθηκε στα Χανιά. Σπούδασε κλασικό πιάνο στο Ωδείο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Berklee College of Music, απ΄ όπου αποφοίτησε με δίπλωμα ενορχήστρωσης.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά και με γνωστούς μουσικούς από το εξωτερικό, όπως ο Alex Foster και ο Stanton Moore. Έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ και κλαμπ (ανάμεσά τους το Ronnie Scott’s του Λονδίνου) και έχει διδάξει στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

Είναι ιδρυτικό μέλος των Datfunk, με τους οποίους κυκλοφόρησε το άλμπουμ Steppin’ Up το 2016.

Σαββατο 25 Οκτωβρίου στο Καφέ Αρχαιολογικου Μουσείου

Έναρξη: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληρ:6979526340».