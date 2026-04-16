“Βραχνάς” το κόστος της στέγης για τους Ελληνες – 40% αύξηση στα ενοίκια μέσα σε τρία χρόνια

Με αύξηση 10,1% «έτρεξαν» τα ενοίκια στην Ελλάδα το 2025, µε αποτέλεσµα η χώρα να βρεθεί στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- µετά την Κροατία- στις ανατιµήσεις των µισθωµάτων, οδηγώντας σωρευτικά σε αύξηση τουλάχιστον 40% την τελευταία τριετία, οξύνοντας περαιτέρω το στεγαστικό πρόβληµα.

Μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) που βασίστηκε σε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, αναφέρει ότι το τέταρτο τρίµηνο του 2025 οι τιµές κατοικιών στην Ε.Ε. των 27 αυξήθηκαν κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει έντονη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από εντονότερες διακυµάνσεις και δοµικές αδυναµίες.

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο για την Ελλάδα δεν είναι µόνο η αύξηση των τιµών, αλλά η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Στην Αθήνα, το ενοίκιο για ένα διαµέρισµα ενός υπνοδωµατίου αντιστοιχεί στο 70,2% του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος, ενώ για δύο υπνοδωµάτια φτάνει το 93,6%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι αισθητά χαµηλότερα, µεταξύ 31–34% και 46%, γεγονός που καταδεικνύει το µέγεθος της στεγαστικής πίεσης στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η µελέτη του ΚΕΦΙΜ καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα:

• Στην ΕΕ-27 το 2025 οι τιµές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2%.

• Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ (+10,1%), πίσω µόνο από την Κροατία (+17,6%). Ακολουθούν η Ουγγαρία (+9,8%), η Βουλγαρία (+9,6%) και η Ρουµανία (+8,2%). Στον αντίποδα, οι χαµηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Φινλανδία.

• Από το 2000 έως σήµερα τα ενοίκια στην Ελλάδα ακολούθησαν µια ιδιαίτερη πορεία: ταχεία άνοδο 2000–2011 (+53%), απότοµη πτώση 2011–2018 (–26%), στασιµότητα 2018–2021 και εκ νέου έντονη ανοδική πορεία από το 2022, ξεπερνώντας το 2025 τα επίπεδα του 2010.

•Οι τιµές αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα ακολούθησαν ακόµα πιο έντονη πορεία: σχεδόν διπλασιασµός 2000–2008, βαθιά πτώση 2008– 2017 (–43% στην Αθήνα), και ταχεία ανάκαµψη 2017-2025 (+86% στην Αθήνα), ξεπερνώντας το 2025 τα επίπεδα του 2008.

• Η αναλογία ενοικίου προς µηνιαίο εισόδηµα στην Αθήνα ανέρχεται στο 70,2% για διαµέρισµα µε ένα υπνοδωµάτιο και 93,6% για δυο υπνοδωµάτια (2024), έναντι 31–34% και 46% αντίστοιχα για τον µέσο όρο της ΕΕ.

ΑΙΤΙΕΣ ΚΡΙΣΗΣ

Οι αιτίες της κρίσης είναι πολλαπλές και αλληλένδετες. Η εκτόξευση της τουριστικής ζήτησης και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων µισθώσεων έχουν µειώσει δραστικά το διαθέσιµο απόθεµα κατοικιών. Την ίδια στιγµή, η δεκαετής κρίση περιόρισε την οικοδοµική δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω ένα σηµαντικό κενό προσφοράς. Σε αυτό προστίθενται οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και η αξιοποίηση προγραµµάτων όπως η «Χρυσή Βίζα», που ενισχύουν τη ζήτηση.

Το αποτέλεσµα είναι µια αγορά που ανακάµπτει µεν δυναµικά, αλλά χωρίς επαρκείς µηχανισµούς εξισορρόπησης.