Βραχνάς η ακρίβεια στη στέγη

Η Ελλάδα διαθέτει την πιο ακριβή στέγη, με τα νοικοκυριά να δαπανούν κατά μέσο όρο πάνω από το 36% του εισοδήματός τους για έξοδα στέγασης.

Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο κόστος στέγασης σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. επιβεβαιώνοντας πως η στεγαστική κρίση είναι πιο αληθινή από ποτέ.

Την ίδια στιγμή που οι τιμές των κατοικιών όλο και αυξάνονται το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώνεται και το στεγαστικό κόστος γίνεται βραχνάς για τους πολίτες.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,03% σεε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat.

Η δε Ελλάδα “φιγουράρει” στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων, της τάξης του 5,0%.

Σαφώς, η κρίση στέγης τροφοδοτείται και από τον μειωμένο αριθμό ανέγερσης νέων κατοικιών, περιορίζοντας την προσφορά σε μια ήδη “σφιχτή” αγορά.

Και μπορεί η κυβέρνηση να θέτει το στεγαστικό πρόβλημα σε προτεραιότητα για επίλυση, όμως σίγουρα… ο δρόμος για τα αποτελέσματα είναι μακρύς.