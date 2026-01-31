Βουβές σκέψεις…

«Το γεγονός -σύντοµα- από δηµοσιογραφικές πηγές: ∆ευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, ώρα 4:00 π.µ. Έκρηξη σε εργοστάσιο µπισκότων, σε νυχτερινή βάρδια… Ακολούθησε µεγάλη φωτιά… Καταστροφή τµήµατος του κτιρίου… Πέντε νεκροί, οκτώ τραυµατίες… Εξετάζονται πιθανές αιτίες: διαρροή αερίου, τεχνικές-ασφαλιστικές παραλείψεις, πιθανή βλάβη εξοπλισµού»…

Κι όµως… Όπως και να έγινε το περιστατικό και για όποιο λόγο, το αποτέλεσµα δεν αλλάζει…

Πέντε γυναίκες χάθηκαν

Ήταν µια συνηθισµένη νυχτερινή βάρδια στη δουλειά τους. Τίποτα δεν προµήνυε ότι εκείνη η νύχτα θα ήταν η τελευταία. Είχαν φύγει από το σπίτι τους όπως κάθε άλλη φορά, ίσως µε ένα βιαστικό καληνύχτα στους αγαπηµένους τους και µε την υπόσχεση ότι… «Θα τα πούµε το πρωί». Κι όµως! Μέσα σε µια στιγµή ο χρόνος σταµάτησε και η ζωή πάγωσε. Έσβησαν πρόωρα, απότοµα και άδικα αφήνοντας πίσω τους παιδιά που θα µεγαλώσουν µε µια αβάσταχτη απουσία. Αυτήν της µάνας τους… Έφυγαν… αφήνοντας πίσω τους γονείς και ανθρώπους που τις αγαπούσαν, που θα κληθούν τώρα να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς αυτές…

Το απρόοπτο…

Όταν κάτι άσχηµο έρχεται ξαφνικά, δε χωρά στο µυαλό σου. ∆εν το αντέχεις γιατί σου θυµίζει κάτι που προσπαθείς να ξεχάσεις. Ότι τίποτα δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Ότι τίποτα δεν είναι εγγυηµένο. Ζεις σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα; Σαν να υπάρχει ο χρόνος αιώνια; Σαν να είναι δεδοµένο ότι αύριο θα είναι µια επανάληψη του σήµερα; Ναι; Εντάξει. Αλλά απ’ ότι φαίνεται η ζωή δε λειτουργεί έτσι… ∆ε µοιρολατρείς αν το παραδεχτείς αυτό. Και… δεν «είναι όλα γραµµένα». Ο κόσµος δεν κινείται µόνο από τη µοίρα, αλλά και από τις µικρές και µεγάλες καθηµερινές αποφάσεις σου. Απλώς η ζωή είναι εύθραυστη. Και ακριβώς γι’ αυτό είναι και πολύτιµη. Το απρόοπτο έρχεται για να µας θυµίσει – από τη µία – πως ζούµε πάνω σε µια λεπτή ισορροπία που µπορεί ανά πάσα στιγµή να χαθεί χωρίς προειδοποίηση… και από την άλλη, για να µας δείξει το δρόµο της κατανόησης της εύθραυστης και πολύτιµης ζωής µας…

Ο θάνατος…

Ο θάνατος σε καλεί να ζεις χωρίς την ψευδαίσθηση του απόλυτου ελέγχου σε όλα. Σε ωθεί να επανεκτιµήσεις τι σηµαίνει «επείγον». («Επείγον», δεν είναι µόνο η δουλειά και οι προθεσµίες, αλλά και η ασφάλεια και η πρόληψη και άλλα πολλά διαφορετικά για τον καθένα). Σε προτρέπει να µην αναβάλεις… ούτε τη φροντίδα για τον εαυτό σου, µεριµνώντας για την ψυχική και σωµατική σου υγεία, ούτε τη φροντίδα για τους ανθρώπους σου, αλλά και ούτε τη συλλογική φροντίδα, απαιτώντας όχι µόνο λόγια, αλλά ασφάλεια στην εργασία σου και σεβασµό στη ζωή σου. Επίσης σου υπενθυµίζει κι άλλες προτεραιότητες… όπως το να µιλάς πιο ντόµπρα και ξεκάθαρα, να αγαπάς και να αγκαλιάζεις πιο συχνά, να µην ανέχεσαι το άδικο… και είναι κι άλλα που µπορεί να σκεφτείς κι εσύ τώρα… Επιπλέον, σε ωθεί να απαιτείς υγιείς κανόνες που να τηρούνται και να καλλιεργείς τις σχέσεις σου χωρίς να τις θεωρείς δεδοµένες. Και το πιο βασικό; Σε µαθαίνει… πως το «µετά» – µέλλον, δεν είναι κάτι που απλά θα συµβεί και ούτε κάτι που έρχεται µόνο του. Όλοι εµείς το φτιάχνουµε…

«Έτσι είναι η ζωή»…

Μπροστά σε τέτοια συγκλονιστικά περιστατικά µε αυτές τις τραγικές απώλειες, ο πειρασµός είναι να πεις… «Έτσι είναι η ζωή!» Και αµέσως µετά να προχωρήσεις. Όµως αυτό δεν είναι αρκετό. Γιατί αν η ζωή είναι απρόβλεπτη, τότε έχουµε ακόµη µεγαλύτερη ευθύνη να την προστατεύσουµε. Πώς; Ίσως µε το να µη θεωρούµε την ασφάλεια πολυτέλεια και να µη δεχόµαστε τον κίνδυνο ως κανονικότητα. Το απρόοπτο µπορεί να συµβεί! Ναι! Αλλά δε θα πρέπει να γίνεται άλλοθι για αµέλεια ή αδιαφορία…

Σαν επικήδειος…

Ας µετατρέψουµε το σοκ σε εγρήγορση. Ας τιµήσουµε τις γυναίκες που χάθηκαν όχι µε µοιρολόγια, αλλά µε πράξεις που µειώνουν τις πιθανότητες να συµβεί ξανά το ίδιο. Κι αυτό…Για τα παιδιά τους που µεγάλωσαν απότοµα. Για τους γονείς τους που έζησαν κάτι που δε χωρά στη φυσική τάξη πραγµάτων. Για τους συντρόφους τους που δεν πρόλαβαν να σχεδιάσουν το επόµενο κοινό καλοκαίρι τους. Και για όλους εκείνους που τις αγαπούσαν και που κατάλαβαν µε τον πιο σκληρό τρόπο, πως οι σχέσεις δεν είναι πρόβες! Ό,τι ζούµε µε τους ανθρώπους µας δεν το δοκιµάζουµε γι’ αργότερα. Στη ζωή δεν υπάρχει µια γενική δοκιµή και µετά ακολουθεί η κανονική παράσταση. Είναι µόνο η παράσταση. Κι αυτή είναι, στο εδώ και τώρα…

Αιωνία η µνήµη τους… Κουράγιο στους δικούς τους…

*H Μαρία Σαρρή – Σαββάκη είναι δασκάλα Ειδικής Αγωγής – συγγραφέας.