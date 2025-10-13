menu
«Βουτιά» στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Πόσο θα κοστίζει την Τετάρτη

Οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης, θα δουν πάντως το τελικό κόστος να κυμαίνεται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα μετά και τα ποσά της επιδότησης που θα εισπράξουν, ειδικά στις περιοχές που είθισται να κάνει… κρύο, καθώς εκεί είναι και υψηλότερο το ποσό της ενίσχυσης.
Σύμφωνα με το skai.gr, βάσει του σχετικού χρονοδιαγράμματος, η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου με την πρώτη πληρωμή να υπολογίζεται να γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διευκρινίζει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2025 – 2026.
Τα βασικά ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, εντούτοις τα ποσά αυξάνονται εκεί που το απαιτούν οι κλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε οικισμούς όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο, η Κοζάνη κ.α των οποίων ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Σε άλλους οικισμούς (π.χ. Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ. Με άλλα λόγια το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος διαμορφώνεται στα 1.200 ευρώ.

Προϋποθέσεις για το επίδομα θέρμανσης

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
α) Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για κύρια κατοικία.
β) Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.
γ) Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, έως:

  • 16.000 ευρώ για άγαμο και
  • 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο του εισοδήματος είναι:

29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και
  • τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
