Βουλιαγμένη: Το Σάββατο η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Αύριο, Σάββατο (28/03) θα γίνει η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που εγκλωβίστηκε την περασμένη Κυριακή στο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, η επιχείρηση ανάσυρσης θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή εξειδικευμένων δυτών και ειδικών σωστικών συνεργείων, καθώς η μορφολογία του βυθού θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

Στο σημείο που βρέθηκε η σορός του 34χρονου θα επιχειρήσουν δύτες με εμπειρία σε καταδύσεις μεγάλου βάθους και σπηλαιοκαταδύσεις, καθώς πρόκειται για ένα περιβάλλον που απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.