Βουλή: Τεταμένο κλίμα για τις συλλογικές συμβάσεις

Σε τεταμένο κλίμα διεξάγεται στη Βουλή η συνεδρίαση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και τον Γιάννη Παναγόπουλο με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων να ασκούν δριμεία κριτική απέναντι στην κυβέρνησης, ενώ ζήτησαν απόσυρση του νομοσχεδίου

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως απάντησε ότι το θέμα της Κοινωνικής Συμφωνίας και το τι έχει γίνει με τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η υπόθεση των Προγραμμάτων Κατάρτισης είπε «είναι ένα θέμα που αφορά το φυσικό πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου που όπως όλοι ξέρουμε έχει λάβει ένα Ειδοποιητήριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, ως φυσικό πρόσωπο. Και βεβαίως θα πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης».

Η διαχρονική θεσμική συνεργασία της Πολιτείας με όλους του εθνικούς κοινωνικούς εταίρους – είπε η υπουργός- είναι ένα άλλο ξεχωριστό θέμα. Η συνεργασία Πολιτείας και κοινωνικών εταίρων για τα Προγράμματα Κατάρτισης σημείωσε η κα Κεραμέως «απορρέει από το πλαίσιο της συνεργασίας που θέτει η ίδια η ΕΕ, επειδή εκείνοι ξέρουν καλύτερα την αγορά εργασίας».

Ο ΦΑΜΕΛΛΟΣ

«Η κυβέρνησή σας εδώ και επτά χρόνια με συνεχόμενες παρεμβάσεις κάνει ό,τι μπορεί για να μην επανέρθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κρύβετε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία σας αναγκάζει να ασχοληθείτε με το ζήτημα των ΣΣΕ. η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης, βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις σε ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από ΣΣΕ», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Βάζετε νέους κόφτες στην πρόσβαση σε διαιτησία. Εισάγονται και νέες εξαιρέσεις στην επεκτασιμότητα.

Φέρνετε ένα πλέγμα διατάξεων για τις ΣΣΕ με το οποίο δεν έχουμε πλήρη επεκτασιμότητα, δεν έχουμε πλήρη μετενέργεια, δεν έχουμε μονομερή προσφυγή σε διαιτησία. Είστε η υπουργός των φτωχών και χωρίς δικαιώματα εργαζομένων. Η Κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία», πρόσθεσε.

Ο ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να το έχετε αποσύρει».

«Κάθε λέξη του είναι γραμμένη όχι μόνο από εσάς, αλλά και από τους εργοδοτικούς φορείς. Και από ποιον άλλον; Από τον ελεγχόμενο πλέον επικεφαλής της ομάδας που έχει κατσικωθεί εδώ και χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ. Ο οποίος, μάλιστα, δεν είχε ενημερώσει καν τη διοίκηση της ΓΣΕΕ τους εφτά μήνες που διαπραγματευόσασταν και γράφατε τη συμφωνία που έγινε νομοσχέδιο», δήλωσε.

«Μια εν κρυπτώ διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα. Εσείς λέγατε ότι δεν συζητάτε με ελεγχόμενους όταν ήταν να κάνετε διάλογο με τους αγρότες. Τώρα όχι μόνο μιλάτε, αλλά γράφετε και νομοσχέδια μαζί με ελεγχόμενους. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ηγεσία δεν εκπροσωπεί κανέναν εργαζόμενο. Είναι νόθοι, ξεπουλημένοι άνθρωποι της εργοδοσίας. Είναι μια συνδικαλιστική μαφία που εκλέγεται με ψήφους αντιπροσώπων μαϊμού. Αυτά που βγαίνουν τώρα στη φόρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, ενός ολόκληρου συστήματος, μηχανισμού εξαγοράς συνειδήσεων».

Τόνισε ότι «με το νομοσχέδιο δεν επανέρχεται ο καθορισμός του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου απ’ τη συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά θα εξακολουθεί να καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση».

«Αλλά η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες. Γι’ αυτό και μπουκώνει με κρατικό χρήμα εφοπλιστές και βιομήχανους, γι’ αυτό ενισχύει την πολεμική οικονομία. Συγκροτείται μάλιστα και μια νέα τρόικα από την κυβέρνηση, τους εργοδότες και την ανυπόληπτη ηγεσία της ΓΣΕΕ με σκοπό να χτυπήσει τα εργατικά σωματεία με τα νέα εργαλεία που θα έχει στα χέρια της», είπε.

«Το πρόβλημα με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα για να θωρακίζει μόνο την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν βλέπουμε μικρά θετικά βήματα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Βλέπουμε μεγάλα βήματα προς την επιδείνωση της κατάστασης για τους εργαζομένους υπέρ της εργοδοσίας. Το νομοσχέδιό σας έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τα πραγματικά, τα ζωντανά σωματεία τους. Η πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν θα χαριστεί από κανέναν στους εργαζόμενους. Απαιτεί σκληρή πάλη, μαζικούς, οργανωμένους αγώνες και όχι κοινωνικούς διαλόγους, στους οποίους η εργοδοσία διαπραγματεύεται ουσιαστικά με τον εαυτό της», συμπλήρωσε.

Ο ΧΑΡΙΤΣΗΣ

«Αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε για λόγους ευθιξίας να το έχετε αποσύρει εσείς η ίδια. Όταν εσείς η ίδια κάνατε σημαία αυτή τη συμφωνία, αυτή την περίφημη κοινωνική συμφωνία και η άλλη πλευρά αυτής της συμφωνίας ελέγχεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης προς τη Νίκη Κεραμέως.

«Η ιστορική δεν είναι μια συμφωνία επειδή έκατσαν γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι πάρα πολλοί. Ιστορική είναι μια συμφωνία όταν πραγματικά αλλάζει η ζωή των εργαζομένων. Και εδώ δυστυχώς δεν αλλάζει η ζωή των εργαζομένων. Δεν ενισχύετε τη συλλογική διαπραγμάτευση, κάνετε το “όχι” του εργοδότη πιο εύκολο, πιο ασφαλές και πιο μόνιμο».

Εδώ δεν πρόκειται για κοινωνική συμφωνία, πρόκειται για κοινωνικό εμπαιγμό. Η μόνη λύση λοιπόν απέναντι σε αυτή την πολιτική είναι η πολιτική αλλαγή. Είναι η κατάργηση όλων των αντεργατικών ρυθμίσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η αποκατάσταση του εργασιακού δικαίου προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Ο ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Έχετε τον Παναγόπουλο ως υπερασπιστή του νομοσχεδίου σας. Και μόνο για αξιακούς λόγους έχουμε θέμα ηθικής τάξεως. Αλλά η ιστορία του Παναγόπουλου καταδεικνύει και αποδεικνύει κάτι πολύ σοβαρό. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρέτες της Πλουτοκρατίας και όχι υπηρέτες των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργαζομένων. Και οι ίδιοι πλουτίζουν και κυρίως του ξεκοκαλίσματος του δημοσίου χρήματος πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο», σχολίασε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Είναι χιλιάδες συνδικαλιστές που και δεν δουλεύουν και πληρώνονται. Δηλαδή και υπηρετούν τους πλουτοκράτες και πληρώνονται και κάθονται. Αυτά με την Ελληνική Λύση κομμένα. Θα υπηρετούν τους εργαζόμενους.

Το θέμα του ΠΑΣΟΚ έγινε εσωτερικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας.Ακούστε, είναι οξύμωρο να ακούμε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζεται τον κάθε “ΠΑΣΟΚΟ” Παναγόπουλο, που είναι βουτηγμένος μέσα σε ξεκοκάλισμα δημοσίου χρήματος. Τα προγράμματα έχουν ουρά. Μεγάλη ουρά και αγγίζουν διάφορα υπουργεία. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά.

Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων, είστε η χαρά των απατεώνων, η χαρά των λαθρεμπόρων πετρελαίου, των λαθρεμπόρων τσιγάρων», πρόσθεσε.