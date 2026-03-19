Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την αθέμιτη κερδοφορία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας” (Α΄37)».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν για εκφράσουν την τελική τους θέση σήμερα στην Ολομέλεια.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπουν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και 61 κατηγορίες βασικών προϊόντων και είδη καθημερινής χρήσης για τα νοικοκυριά. Επίσης, προβλέπονται βαριά πρόστιμα που αναλογικά φθάνουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ, η δημοσιοποίηση των ονομάτων των παραβατών, ενώ σε περίπτωση παρεμπόδισης των ελέγχων, απόκρυψης ή παραποίησης στοιχείων μπορεί να επιβληθεί επιπλέον πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Τα μέτρα έχει οριστεί να ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου 2026, εάν και προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι με Υπουργική Απόφαση αυτά να μπορούν να ανασταλούν. Την εφαρμογή των μέτρων και τους ελέγχους αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα οι ρυθμίσεις προβλέπουν ότι οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν πρατήρια δεν μπορούν να επιβάλλουν ποσό μεγαλύτερο από 0,05 ευρώ ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Στα πρατήρια λιανικής τίθεται ανώτατο περιθώριο 0,12 ευρώ ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας κατά την πώληση προς τους καταναλωτές. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική πρόβλεψη, καθώς θα μπορεί να προστεθεί επιπλέον κόστος διανομής.

Για τα 61 βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης απαγορεύεται το μεικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του 2025 για αγαθά που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

