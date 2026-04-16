Βουλή: Σήμερα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για το Κράτος Δικαίου

Σήμερα, Πέμπτη, θα διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, είχε ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 11:00 πμ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει τον λόγο και αναμένεται να δώσει, μεταξύ άλλων, μια πρόγευση των σκέψεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Αναμένεται επίσης να επισημάνει, όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου, ότι όλες οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα Κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις.

Το φαινόμενο αυτό, σημειώνουν, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και με βαθιές θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και συνταγματικές ρυθμίσεις.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει και απαντήσεις σε όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώνει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα.