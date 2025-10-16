menu
22.3 C
Chania
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Βουλή: Ψηφίστηκε το εργασιακό νομοσχέδιο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει η ΝΔ επί της αρχής και των άρθρων του, το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους».

Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ -πλην του ΣΥΡΙΖΑ που απείχε από την ψηφοφορία- καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα:

Υπέρ της αρχής του, σε σύνολο 267 παρόντων βουλευτών, τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 109 βουλευτές καταψήφισαν.

Το επίμαχο άρθρο 7, που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον εργαζόμενο, στήριξαν επίσης οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι ενώ καταψηφίστηκε από 110 βουλευτές, σε σύνολο 268 βουλευτών

Σημειώνεται ότι αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου συγκέντρωσαν ευρύτερη αποδοχή από 160 μέχρι 230 ψήφους υπέρ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum